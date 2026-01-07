阪神・粟井一夫球団社長（６１）ら球団幹部が７日、新年のあいさつのため、大阪市北区の報知新聞大阪本社を訪れた。宮川元宏大阪本社代表らと懇談し、巨人の話題に「ジャイアンツさんに競り勝てれば…。ジャイアンツさんが２位で（阪神が）優勝したことが一度もない。最後に振り切って勝てれば」と力を込めた。

２リーグ制となった１９５０年以降、阪神の７度のリーグ優勝のうち、巨人が２位に終わるマッチレースは一度もない。一方で、巨人がＶ、阪神２位は１３ゲーム差を逆転された０８年など１７度ある。粟井球団社長の思いは永遠のライバル球団に対する矜持に他ならない。Ｇの主砲・岡本がブルージェイズに移籍したことにも「また選手が出てくると思います」と警戒した。

チームは球団史上初のセ・リーグ連覇が懸かる。下馬評が高いものの、「油断が一番良くない。去年みたいな勝ち方ができればいいんですが、そんな簡単じゃない。今年は（３月２７日の巨人との）開幕戦が東京ドーム。なんとか…」と粟井球団社長。宿敵との熱いバトルが球界を盛り上げる。（小松 真也）