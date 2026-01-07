◆全国高校ラグビー▽決勝 桐蔭学園３６―１５（前半５―５）京都成章（７日・花園）

京都成章は５大会ぶり２度目の頂上決戦に臨んだが、後半に突き放されて初優勝には手が届かなかった。就任３年目の関崎大輔監督（３６）は「本当によく頑張ってくれました。怒りっぱなしでしたけど、家族のようなチームでした」と、完全燃焼した生徒たちに感謝した。

中学でラグビーと出合った時の感想は「タックルして拍手される。何でもアリやな」。関学大３年時、両目を網膜剥離（はくり）で傷めたことが原因で選手としてのキャリアが絶たれた。「いずれは」と考えていた指導者になることを決意。留年して教員免許を取得した。京都の母校に戻ってコーチを務め、湯浅泰正氏の校長就任に伴い、大役を引き継いだ。

指導はプレーヤー自身の「気付き」を重視。今大会の準決勝後には、試合を重ねるごとに修正力を高めるフィフティーンに「仕上がってきている」と手応えを感じていた。

自身の性格を「『９』怒られても、『１』褒められれば、やる気が出るタイプ」と表現。今後も自慢の“突破力”で日本一を目指して突き進む。

◇関崎 大輔（せきざき・だいすけ）１９８９年１１月２９日、京都市生まれ。３６歳。中学でラグビーを始め、京都成章では選手として花園に１度出場。関学大卒業後に京都成章のラグビー部コーチに就任。現役時のポジションはフランカー。２２年度の花園大会後に監督に就任した。保健体育科教諭。家族は妻。