好きな向きでパーツを固定できる塗装持ち手棒「Mr.曲がるネコの手（10本入）」が2026年2月に発売
【Mr.曲がるネコの手（10本入）】 2026年2月 発売予定 価格：1,320円
GSIクレオスは、塗装持ち手棒「Mr.曲がるネコの手（10本入）」を2026年2月に発売する。価格は1,320円。
本商品は高い保持力を持つ金属製フレキシブルホースを柄に採用しており、固めのクリップと合わせ、自在に本体を曲げてしっかりパーツを保持できる。
本体を伸ばした際の全長は約23cmと長めに設定され、パーツの裏側などこれまで塗装しづらかった部分を塗る際や接着時のパーツ仮固定にもオススメの商品となっている。
