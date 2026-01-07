2025年度プロレス大賞授賞式が7日、都内のホテルで行われた。

昨年の女子プロレス大賞に続き2年連続の受賞で女子初の敢闘賞を受賞したのSareeeが出席。MVPとなった上谷沙弥へのライバル心をむき出しにした。

Sareeeは敢闘賞には「女子初で光栄に思います。去年はIWGPを巻くことができて、自分の中で大きく成長できた年になったなと思います。いろんな批判があったり、人生初のブーイングを浴びたりしましたが、たくさんのことがありましたが、全部、私の力になりそれが強みだなと改めて感じました。今年も負けないくらい自分を突き通していきたいな思います」と実感する。よかったことは「リングの中で嘘をやらない。自分を突き通す。ぶれないところ。またこの舞台に戻ってくる」と妥協せずにリングに立ったことを強調。今年の目標は「ベルトがないのでやっぱりベルトを必ず巻きたい。IWGP絶対取り返したい」と打倒・朱里に燃える。

「MVP上谷への対抗意識はあるのか」と質問されると「もちろんありますね。めちゃくちゃ悔しいです、正直」と胸の内を吐露。「でも私はプロレスで負けてる気は一切ないので。そこだけは負けないし、まだシングルでもやり合ってないので何とも言えないですけど。その日が来ることを…私はいつでもいいですし、あっち次第じゃないかなと思っています」と改めて上谷とのシングル対決を熱望していた。