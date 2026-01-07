ベネズエラへの軍事作戦を行ったトランプ政権の新たな動きが波紋を広げています。そこで今回の#みんなのギモンでは、「グリーンランドに軍事行動？」をテーマに解説します。

■トランプ氏「国家安全保障の観点からグリーンランドが必要」

トランプ政権がグリーンランドを手に入れるため、軍事行動に出ることもちらつかせています。まずは4日のトランプ大統領の発言から見ていきます。

トランプ大統領

「国家安全保障の観点からグリーンランドが必要であり、EUもそれを望んでいる」

アメリカにとって、安全保障上、グリーンランドは必要だと改めて強調しました。また、6日にはトランプ政権が「この目標を達成するため、アメリカ軍の活用が選択肢のひとつ」と表明しました。

鈴江奈々アナウンサー

「ベネズエラに対し軍事行動を起こしたばかりなので、なおさら『軍の活用』という言葉が、より圧力を持って感じられます」

■グリーンランド どんな場所？

グリーンランドはそもそもどういった場所なのでしょうか？ アメリカ大陸とヨーロッパの間にあるデンマーク領の島です。面積は日本の5.8倍、人口はおよそ5万7000人です。レアアースなど天然資源が豊富なことでも知られています。

グリーンランドが面している北極海は、地球温暖化で氷がとけたことで船が容易に通れるようになり、新たな航路として重要性が高まっています。

このグリーンランドをトランプ大統領は、第一次政権の2019年から購入したいと何度も表明してきました。そして、第二次政権でも買うのか、ほかの手法なのか定かではありませんが、領有に向けて意欲を示してきたのです。

森圭介アナウンサー

「他の国の領土を買いたいとか、欲しいと表現するのがなかなか…」

桐谷美玲キャスター

「ちょっと、私たちにはわからないですね。トランプ氏が言っている『安全保障上、必要』というのはどういうことなのでしょうか？」

トランプ大統領は4日、「今やグリーンランド周辺はロシアと中国の船ばかりだ」と語っていました。グリーンランドの北側に位置する北極海ではいま、アメリカ、ロシア、中国の三つどもえの状態で、主導権争いが行われているのです。

船の輸送ルートとしても、中東を通らず政治的なリスクも低い、ソマリア周辺のように海賊に襲われることもない。

ロシアや中国もこの北極圏の航路を活用しながら、港などの拠点を作る動きを見せていて、アメリカとしてはいずれ、軍事拠点にされることや主導権を握られることを警戒しているのです。

■アメリカによる領土買収 これまでにも…

忽滑谷こころアナウンサー

「そもそも、他の国の領土をお金で買うというのは、現実的に可能なのでしょうか？」

実は、アメリカは領土を買ってきた歴史があります。アメリカ国務省によりますと、1803年、ナポレオン率いるフランスから1500万ドルでルイジアナを買収。現在あるルイジアナ州は南に位置する州ですが、当時のルイジアナは広大な土地でした。

さらに1819年、スペインからフロリダを買収。1867年、ロシア帝国から現在のアラスカを購入しました。1900年代に入ってからも、アメリカ領バージン諸島、ベネズエラのすぐ北に位置する島々ですが、デンマークに2500万ドルの金貨を支払い買収したそうです。

■“グリーンランド領有”に反発の声

鈴江奈々アナウンサー

「およそ100年前ですが、デンマークとのやりとりもあったのですね」

桐谷美玲キャスター

「グリーンランドで実際に生活を営んでいる人は、どのように思っているのでしょうか？」

グリーンランドの人々からは、反発の声が上がっています。

まず、グリーンランドを領有するデンマークなどヨーロッパ7か国の首脳は6日、グリーンランドの問題は「住民だけが判断するものだ」とする共同声明を発表しました。

グリーンランド自治政府のニールセン首相も「グリーンランドは我々の国であり我々の領土だ。乗っ取ったりはできない」と強く反発しています。

森圭介アナウンサー

「アメリカが欲しい、買いたいと言っても簡単にはいかない、ということが読み取れますね」

こういったことが実際に起きていくのか、山崎ワシントン支局長に聞きました。

山崎ワシントン支局長は「グリーンランドを領有したい気持ちは本気だと。ただ、軍事行動については『グリーンランドに軍事行動を起こすというよりは、ライバルのロシア・中国へのけん制。つまり北極圏で好き勝手な振る舞いは許さないというメッセージ』だ」と話していました。

鈴江奈々アナウンサー

「けん制の意味であればいいが、本当に軍事行動を起こすとなると力による現状変更というのが当たり前になっていくのでは、という恐怖も感じます」

軍事作戦という力ずくでベネズエラの大統領を拘束したトランプ政権が、グリーンランドを巡って今後、どんな一手を突きつけるのか、注目されます。

（1月7日午後4時半ごろ放送news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）