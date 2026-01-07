「極上のSラインボディ」を誇るSNS総フォロワー数50万人を超える人気タレント・凛咲子さんの最新デジタル写真集「PICTURA(ピクチュラ)」が2026年1月10日より配信されます。数々のデジタル写真集ランキングで上位を獲得してきた彼女の意欲作です。



【写真】博多弁キャラ“りーちゃん”こと凛咲子さん

タイトルの「PICTURA」はラテン語で「絵画」を意味します。凛咲子さんの身体が持つ芸術的な「88-55-85」という曲線美、美しさを追求し、その魅力を余すことなく収録。2025年5月から「K-1 GIRLS 2025」としてリングにも立っている彼女の研ぎ澄まされたボディコンディションと、女性としての「表現力」が詰まった1冊に仕上がっています。



彼女のボディラインがハイライト。ウエスト55cmのくびれからヒップへと続く、芸術的とも言えるS字ラインは必見です。学生時代のスポーツ経験や、K-1 GIRLSとしての活動に向けたトレーニングによって培われた、しなやかな筋肉に裏打ちされた曲線美。 写真集では、健康美と色気が同居する肉体のディテールにフォーカスしています。



SNSで時折見せる親しみやすい博多弁のキャラクターと、洗練されたビジュアルとのギャップがZ世代を含む幅広い層に支持されている凛咲子さん。“りーちゃん”として親しまれる愛くるしい笑顔と、ふとした瞬間の鋭い色気。相反する二つの魅力が交錯する傑作写真集です。



【凛咲子さんプロフィール】

りさこ 1998年10月6日生まれ、福岡県出身。身長162cm B88W55H85。 圧倒的なスタイルから“極上のSラインボディ”と称される。専門学校卒業後、2020年に上京。第3回サンスポGoGoクイーングランプリ受賞。 2025年にはK-1 GIRLS 2025に抜擢され、格闘技ファンのみならず幅広い層から支持を集める。TikTokのフォロワー数は約26万人、SNS総フォロワー数は50万人超（2025年12月時点）。女優、タレントとしてもマルチに活躍中。