【義母介護は専業主婦のシゴト？】タダ働きはNO「義兄からお金もらうよ？」＜第6話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第6話 お金をもらう
【編集部コメント】
これから介護にかかるお金を考えれば、「プロに頼むとお金がかかるし、誰かに無償で介護をやってもらいたい」とも思いますよね。リツコさんもそのひとり。もしかしたらトモキさんもそのような考えに近かったのかもしれませんね。しかし言われた側のアサカさんとしては、そんな考え黙って「はい、わかりました」とは受け入れられない話。納得がいかないながらも解決しないといけないのであれば、せめてお金くらいは出してもらわないと了承できませんよね。アサカさん、その主張は当然のことですよ！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
