「〇〇ちゃんの後ろ姿は肉付きがよくて張っていて、とても好きなの」「一心同体だよ」…こんなLINEやメールを約1000件も部下の女性職員に送りつけ、体を触る痴漢行為にも及んでいたとの調査結果が出たのが福井県の杉本達治前知事(63)だ。

選挙で杉本氏を推した自民党関係者は杉本氏の女性への不適切な言動は知事選出馬の当時から噂になっていたと話す。杉本氏は何をするために知事になったのか――。

「不同意わいせつ罪に抵触する可能性も否定できない」

杉本氏にはセクハラの疑いが出て、外部弁護士による特別調査委員会が調査をしていた。そんなさなかの昨年12月４日に突然辞職し、結果公表を待たない辞職は無責任だとの批判も出ていた。

だが１月７日に調査委が公表した報告書には、女性職員の人格を尊重せず性欲の対象としか見ていないのではないかと思わせるほどの、ひどい言動が書き連ねられていた。批判されても自身のセクハラの実態が暴露される前に公の場から逃げ出そうとした杉本氏の心中がうかがえる。

「昨年４月、職員の女性が県の公益通報の外部窓口に『知事が愛人になることを求めたり食事に誘ったりする内容の LINEを送りつけてくる』と通報しました。

県当局は通報者や杉本氏から聴き取りをした上で特別調査委に調査を依頼。調査委は約6000人の県職員に杉本氏のセクハラを経験したり聞いたりしたことがないか情報提供を呼びかけました。その結果、さらに３人の女性職員が調査に応じました」（地元記者）

報告書に明記された杉本氏の加害事例は深刻な内容だ。ある被害者はこう証言する。

「杉本氏と飲食する機会があり、飲食後に突然杉本氏が背後から私のスカートの中に手を入れ太ももの裏と臀部を触ってきて、驚いて振り向くと杉本氏はすぐにその場を離れた。私は突然のことで声も出ず抗議できなかった」

他にも、飲食店で隣に座った杉本氏が「触っていい？」と言いながら太ももを触ってきたとの被害や、テーブルの向かいに座った杉本氏が自分の両足の間に足を入れて絡めてきたとの狼藉が記載されている。

杉本氏は「全く記憶にない」と否認したが、調査委は被害証言が具体的で杉本氏の主張は「信用できない」と判断。「杉本氏がいわゆる痴漢行為に及んだことがうかがわれ、刑法上の不同意わいせつ罪に抵触する可能性も否定できない」と断罪している。

LINEやメールによる性的なメッセージもひどい内容のものが多い。

〈裸でくっついていても（秘）とはいえ、男は男だから〉

〈ぼくも元気よくピンピンがんばります〉

などと性行為を露骨に想像させたり要求したりするものが目につく。

〈レオタードを着て、おっきく足を上げて、ボンボンを持って元気に躍り回ることだと思うよ〉

〈おはよう もう起きたの？ それともおしっこ？〉

ほかにも女性の体格や容姿を値踏みして自分の性欲がかき立てられるとの趣旨の内容など異様な性的嗜好をうかがわせる内容のものも目立つ。

被害は４人だけにとどまらない可能性が…

メッセージを送りつけられた被害者らは、

「特に夜のセクハラのメッセージはスマホを見るのが怖く、無視して寝ても次の朝恐る恐る見ると内容が不快で心が病んだ」

「知事という立場を利用して物が言いにくい職員を相手に嫌がる反応を楽しんでいるとしか思えず非常に悪質であると感じた」

と証言。さらには、「人事権を持つ杉本氏が気に入る対応をしなければ、やりがいをもってずっと続けたい自分の仕事がなくなってしまうのではないかという恐怖感もあった」と、職場のセクハラ被害者が追い込まれていく心境を語っている。

最初の告発者は「杉本氏の行為は常習性を感じるもので自分以外にも被害者がいるかもしれず、このまま放置してはさらなる被害者が発生すると思い二次被害は恐ろしかったが、勇気を出して通報した」と話した。

調査委の呼びかけに応じた別の被害者は「黙って我慢していたが他にも被害者がいると聞きショックだった。声をあげるのは負担だったが、このままでいいわけがない。通報者を一人にはできない、声を上げなければいけないと思った」と心境を語っている。

いっぽう、被害は報告書に書かれたことにとどまらない可能性がある。最初の告発者から寄せられた被害情報をもとに調査委は14人の職員に接触したが、新たに協力を得られたのは3人の女性職員のみにとどまった。

「ネット上では通報者の誹謗中傷が飛び交い通報者を特定しようとする動きもあります。そうした状況に口をつぐんだ人もいると思われます」と関係者は指摘する。実際の“被害者”はどれだけいるのか。県内の自民党関係者が重大な証言をする。

「正直、この問題はいずれ出ると思っていました。十数年前から杉本氏は女好きで職員に迫っているなどのウワサが私たち自民党の選挙関係者の間でも出回り、みんな知っているはずです。でもウラも取れず自民党も重要問題として扱わなかった。そしたら結局、こんな重たい内容が出てきて、私たちの間では『ほらね』といった状況です」（関係者）

12月の辞職会見で前知事は「福井に残って福井のために尽くしたい」

総務官僚だった杉本氏は2004年から３年間、福井県の総務部長を、2013年からは副知事を３年弱それぞれ務め、2019年の知事選で初当選し2期目だった。実は今回調査委が扱った調査事案は2004年の総務部長時代にまでさかのぼる。

自民党県議の一人も「問題になった時に確かに先輩議員さんから『副知事時代からそういった話もちらほらあった』と聞きました」と証言。他党の県議は「女癖が悪いというか、総務省時代から『女好き』っていう噂は聞いていました。でもセクハラの記事が最初に出た時は『こんなんあり得ない』と思ったほどでした。知事になってからは『愛妻家です』ってPRしてましたしね。でも結果的には治ってなかった」と話す。

杉本氏は調査に対し、「調査委員に指摘されるまで自己の行為がセクシュアルハラスメントに該当することに気づかなかった」と弁解したが、被害女性らに送ったメッセージの中には「確かに、これはセクハラだよね」という自覚するような内容も送っていた。

突然逃亡したとみられる昨年12月の辞職会見では、「福井に残って福井のために尽くしたい」と述べた。

被害女性らは「謝罪は一切受けたくない。二度と会いたくない。恐ろしいので福井から出ていってほしい。どこかで会うかもしれないと思うと不安でならない」と話している。

「福井のために尽くす」のであれば、被害者の要求を受け入れる道はないだろうか。

