RIZAP¤Ç18¥¥í¸º¤â¡Ä¸µDA PUMP¤ÎYUKINARI¡¢7Ç¯¸å¤Îà¾×·âá¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×
½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼KEN¤¬Åê¹Æ
¡¡ÃËÀ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDA PUMP¡×½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤ËºòÇ¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏKEN(²Æì¸©½Ð¿È)¡£2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎYUKINARI(²Æì¸©½Ð¿È)¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡£¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖYUKI¤Á¤ã¤óÀ®Ä¹♡À®Ä¹♡¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»Ñ¸«¤ì¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹‼¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎYUKINARI¸µµ¤¤½¡Á¤À¤±¤É¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤ë¤¾¤©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡DA PUMP¤Ï·ÝÇ½ÍÜÀ®½ê¡¦²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë½Ð¿È¤ÎISSA¡¢SHINOBU¡¢YUKINARI¡¢KEN¤Î4¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2006Ç¯¤«¤é09Ç¯¤Þ¤Ç¤ËISSA°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã¦Âà¡£¸½ºß¤Ï6¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡YUKINARI¤Ï18Ç¯¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡¦RIZAP¤ÎCM¤Ë½Ð±é¡£5¥«·î¤Ç18.1¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£