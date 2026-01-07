¾¾°æ¼îÍýÆà&ÄÔËÜÃ£µ¬¤¬·ëº§²ñ¸«¡¡·ÝÇ½³¦¤«¤é½ËÊ¡»¦Åþ¡¡¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹´ò¤·¤¤¡×SKE48¥á¥ó¥Ð¡¼¤â
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤ÈÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYS¡¡AND¡¡MEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¡Ê34¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç·ëº§²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹¬¤»¤ÊÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2014Ç¯¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËºÆ²ñ¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆµÞÀÜ¶á¡£Ìó3Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯11·î26Æü¤ËÄÔËÜ¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡¢·ëº§¤ò·è¤á¤¿¡£º§°ùÆÏ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¾¾°æ¤ÎÃÏ¸µ¡¦½ÕÆü°æ»Ô¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª¤Î¾¾°æ¤È¥°¥ì¡¼¤ÎÃåÊª¤òÃå¤¿ÄÔËÜ¤¬¶âÖ¢É÷¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¡£¤ª¸ß¤¤¤ò¤¸¤å¤ê¤Á¤ã¤ó¡¢¤¿¤Ä¤È¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î·ëº§¤ò¼õ¤±¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é½ËÊ¡¤¬»¦Åþ¡£¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ÏX¤Ç¡Ö¼îÍýÆà·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡¡¿·Ç¯Áá¡¹´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î»þ¡¢¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¼îÍýÆà¤¬¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¤Ë¸½¤ì¤¿»ö¤¬ËÜÅö¤Ë¾×·âÅª¤Ç¡¢¡¢¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¼îÍýÆà¤¬·ëº§¤Ã¤Æ¡¢¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ê¡¼¡ª¡ªÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡SKE48¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¾¾ËÜ»ü»Ò¤ÏX¤Ç¡Ö¼îÍýÆà¤µ¤ó¤Î¡¢¾ï¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢»ä¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡Ëö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡ª¡ªËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¥Þ¥à¥·¡×Ä¹Ã«Àî½ÓÊå¤Ï¡Ö¼îÍýÆà·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤¢¤ª¤ª¤ª¤ª¤¢¤ª¤ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£