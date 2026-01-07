元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）が7日、自身のインスタグラムを更新し、お笑い芸人のキンタロー。（44）とコラボしたオフショットを披露した。

浅田は「ダンスで重なる、特別な瞬間 Netflix『10DANCE』コラボ動画 キンタロー。さんと社交ダンス」と、Netflixの競技ダンスの世界を描いたドラマ「10DANCE」の劇中で鈴木信也を演じる竹内涼真と、杉木信也を演じる町田啓太が踊ったラテンダンスを、浅田とキンタロー。で再現した動画を紹介。

決め顔をするキンタロー。の姿も紹介し「終始楽しく、踊るたびに自然と笑顔になって、忘れられないひとときになりました」とつづった。

キンタロー。は大学時代に社交ダンス部に入り、全国大会でサンバの部4位に入るなど活躍。また、TBS「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」の企画で社交ダンスを再開。17年に社交ダンス世界選手権に出場し、日本人過去最高となる7位となった実力の持ち主。浅田も2019年に同番組の企画をきっかけに社交ダンスに本気で取り組んでおり、世界選手権にも出場した腕前だ。

2人のショットにフォロワーからは「最高です！もっと観たいです」「2人とも素敵です」「舞さま美しく、カッコいい」「際立つ美しさ」「素敵です」「キンタロー。さんもダンス上手すぎる」などの声が寄せられていた。