À¼Í¥¤Î±ÛÇµÁÕ¤µ¤ó¡¡·ëº§¤òÊó¹ð¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ö¶È³¦¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤°ìÈÌ¤ÎÊý¡×¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥·¡¼Ìò
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥·¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ëÀ¼Í¥¡¦±ÛÇµÁÕ¤µ¤ó¤¬2026Ç¯1·î7Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÛÇµ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¡»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶È³¦¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¿¿Ùõ¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÛÇµ¤µ¤ó¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î·ëº§È¯É½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£¸å¤È¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö±ÛÇµ¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤ª¤ª¤ª¡ª¡ª¡ªËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö±ÛÇµ¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤¬¹¬¤»¤Ç°î¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÂ©»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥·¡¼Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤´ÆþÀÒ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÛÇµÁÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂè8²ó81¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥·¡¼Ìò¡¢¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡Ø¿·Ìó ¥¢¥ë¥«¥Ê¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ù¤Î¥¯¥é¥é¡¢¥¡¼¥ë¡¢¡Ø¥¢¥«¤È¥Ö¥ë¡¼ ¥¿¥¤¥×¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ö¥ë¡¼¡¦¥µ¡¼¥ËÌò¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø³Ø¸¦¤Î¿Þ´ÕLIVE¿·ÈÇ¡Ù¤Î¥¦¥µÈþÌò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û