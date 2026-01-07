左肩のケガから再起を目指す大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が7日、千葉県松戸市の佐渡ケ嶽部屋へ出向いた。初場所（11日初日、東京・両国国技館）最後の出稽古は大関・琴桜（27＝佐渡ケ嶽部屋）と三番稽古。17番取って7勝10敗だった。

関取との稽古は3日連続。これまでの稽古では痛めた左はあまり使うことがなく不安をのぞかせていた。この日も入念に基礎運動を行い、てっぽうは250回以上。両腕をしっかり伸ばして柱に打ち付ける大きな音が稽古場に響き渡った。注目の「三番稽古は前半は琴桜が右からのおっつけなどいい形を作って攻め立て圧倒、大の里が手を仰ぐように土俵を割る光景が繰り返された。

しかし後半につれ大の里の動きが徐々に良くなった。何かをつかんだかのように左差しからの攻めが威力を発揮。左のおっつけも出せるようになり最後は5連勝で締めた。ケガの功名なのか、新たな引き出しにも見通しが立ち初場所に明るい光もさしこんだ。稽古を終えた横綱は「最初は勝とうと勝とうというしていた。上（半身）への意識が強かった」と振り返り、左の使い方に関しては「ある程度はできているとは思うので、しっかり集中していきたい」と表情を引き締めた。

左に関しては相手のかいなを締め付けるような動作は何度もあったが、大の里ならではの下から掌であてがって根こそぎ押し上げる動作はまだ見られない。それでも右差し一本だった攻めの形から左差し、はず押しなどを交え戦える「形」にはなりつつある。見守った師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「肩というより（上半身と下半身の）バランスが悪い。形がずれているので、それを直せば」と分析した。

この日で場所前の本格的な稽古を終えた。初場所出場を問われた大の里は「もちろんです」と二つ返事で答え「いろいろな声があったが、日曜日に向けてしっかり準備することが大事。ある程度できると思うので、あとはしっかり集中してやっていく」と話した。今後を見据えた。昨年12月30日に三段目力士との相撲を取り始め、関取とは1月5日の稽古総見で平戸海と王鵬、6日の境川部屋で平戸海、この日の琴桜と43番取って23勝20敗。本調子には至っていないことは明白だが「（ポイントは）ちょっとしたところだと思う」と自身に言い聞かせるように力をこめた。