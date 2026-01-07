2026年1月22日(木)Netflixにて世界独占配信オリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』アナザービジュアル＆直前予告映像 解禁！
『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として2026年1月22日(木)に世界独占配信される。ティザービジュアルと特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回超え(11月28日時点)。本予告映像公開時にはX（旧Twitter）で日本のトレンドに入るなど、期待が高まっている作品だ。
“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、”歌”で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた”スタジオコロリド”と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる”スタジオクロマト”のタッグだ。
この度、アナザービジュアル、直前予告映像、本編楽曲、追加キャラクター、キャスト、キャストコメントが発表された。
アナザービジュアルは現実世界で過ごすかぐやと彩葉が描かれている。
物が散乱した部屋の中央にはモニターとマイクが置かれており、画面には仮想空間『ツクヨミ』でのかぐやの姿が。ライバーとして活動するかぐやの配信環境であることがわかる。楽しそうにポーズをとるかぐやとは反対に、彩葉は「やれやれ」とどこか呆れた様子。普段の二人の関係性や雰囲気が伝わってくるようだ。かぐやと彩葉はどのように絆を深めていくのか、日常の描写にも目が離せない。
あわせて、直前予告映像も解禁された。BGMは本作のメインテーマ「Ex-Otogibanashi」だ。ゲーミング電柱から現れ、古典『竹取物語』と同じく急激に成長するかぐや。初めは困惑しながらも、だんだんとかぐやの存在を受け入れていく彩葉。
そして音楽が途切れ、歓声を背景に彩葉が希望の言葉をつぶやく。流れるのは、40mPが本作のために書き下ろした本編楽曲「瞬間、シンフォニー。」。サビでは軽快なリズムでかぐや（cv.夏吉ゆうこ）が歌う。爽快感のある楽曲と躍動感あふれるアクションシーンが描かれる一方で、寂し気なセリフも。かぐやは月に帰ってしまうのか、思い描いたハッピーエンドを迎えることができるのか、結末が見逃せない。
●作品情報
『超かぐや姫！』
＜あらすじ＞
夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。
少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――
今より少しだけ先の未来。
都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。
日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。
自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。
そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。
中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。
放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。
「あなた、もしやかぐや姫なの？」
大きくなったかぐや姫はわがまま放題。
かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。
彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。
かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――
これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。
【キャスト】
かぐや：夏吉ゆうこ
酒寄彩葉：永瀬アンナ
月見ヤチヨ：早見沙織
帝アキラ：入野自由
駒沢雷：内田雄馬
駒沢乃依：松岡禎丞
綾紬芦花：青山吉能
諌山真実：小原好美
FUSHI：釘宮理恵
忠犬オタ公：ファイルーズあい
乙事照琴：花江夏樹
メインテーマ
「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)
劇中歌楽曲提供
ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)
【スタッフ】
監督：山下清悟
脚本：夏生さえり/山下清悟
ツクヨミキャラクターデザイン：へちま
現実キャラクターデザイン：永江彰浩
ライブ演出：中山直哉
美術監督：宍戸太一
色彩設計：広瀬いづみ
ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)
現実コンセプトデザイン：刈谷仁美
CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)
CG背景：草間徹也(キューンプラント)
編集：木南涼太
撮影監督：千葉大輔(Folium)
音楽：コーニッシュ
音響監督：三好慶一郎
企画・プロデュース：山本幸治
製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ
アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト
©コロリド・ツインエンジンパートナーズ
