2026年1月22日(木)Netflixにて世界独占配信オリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』アナザービジュアル＆直前予告映像 解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として2026年1月22日(木)に世界独占配信される。ティザービジュアルと特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回超え(11月28日時点)。本予告映像公開時にはX（旧Twitter）で日本のトレンドに入るなど、期待が高まっている作品だ。

“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、”歌”で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた”スタジオコロリド”と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる”スタジオクロマト”のタッグだ。

この度、アナザービジュアル、直前予告映像、本編楽曲、追加キャラクター、キャスト、キャストコメントが発表された。

アナザービジュアルは現実世界で過ごすかぐやと彩葉が描かれている。

物が散乱した部屋の中央にはモニターとマイクが置かれており、画面には仮想空間『ツクヨミ』でのかぐやの姿が。ライバーとして活動するかぐやの配信環境であることがわかる。楽しそうにポーズをとるかぐやとは反対に、彩葉は「やれやれ」とどこか呆れた様子。普段の二人の関係性や雰囲気が伝わってくるようだ。かぐやと彩葉はどのように絆を深めていくのか、日常の描写にも目が離せない。

あわせて、直前予告映像も解禁された。BGMは本作のメインテーマ「Ex-Otogibanashi」だ。ゲーミング電柱から現れ、古典『竹取物語』と同じく急激に成長するかぐや。初めは困惑しながらも、だんだんとかぐやの存在を受け入れていく彩葉。

そして音楽が途切れ、歓声を背景に彩葉が希望の言葉をつぶやく。流れるのは、40mPが本作のために書き下ろした本編楽曲「瞬間、シンフォニー。」。サビでは軽快なリズムでかぐや（cv.夏吉ゆうこ）が歌う。爽快感のある楽曲と躍動感あふれるアクションシーンが描かれる一方で、寂し気なセリフも。かぐやは月に帰ってしまうのか、思い描いたハッピーエンドを迎えることができるのか、結末が見逃せない。

●作品情報

『超かぐや姫！』

＜あらすじ＞

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

【キャスト】

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

メインテーマ

「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

劇中歌楽曲提供

ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)

【スタッフ】

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

©コロリド・ツインエンジンパートナーズ

関連リンク

『超かぐや姫！』公式サイト

https://www.cho-kaguyahime.com