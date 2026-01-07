声優・直田姫奈、TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』ED主題歌「うっすら」先行配信開始＆リリックビデオ公開決定！
2026年1月7日(水)よりテレ東、BSテレ東、AT-X等で放送開始するTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のエンディング主題歌「うっすら」のリリックビデオが1月8日(木)20時より公開になることが決定した。
『穏やか貴族の休暇のすすめ。』はTO ブックスから小説、コミックスが刊行中のシリーズ累計発行部数 210 万部を突破する異世界まったり冒険ファンタジー。直田姫奈が歌うエンディング主題歌「うっすら」は、1月7日(水)0時より各音楽配信サイトにて先行配信がスタートしている。
リリックビデオにはアニメ内で放送されたエンディング映像が使用され、1話の放送後よりYouTubeにてフル尺での映像を楽しむことができる。
直田は2月11日に1stシングル「うっすら」の発売が決定しており、そのジャケット写真が公開となった。
●配信情報
2026年1月7日先行配信開始
TVアニメ「穏やか貴族の休暇のすすめ。」エンディング主題歌
「うっすら」
作詞・作曲・編曲：鶴粼輝一
配信リンクはこちら
https://sugutahina.lnk.to/Ussura
●リリース情報
直田姫奈 1st Single
「うっすら」
2026年2月11日発売
品番：COCC-18320
価格：￥1,980（税込）
CD予約リンク
https://sugutahina.lnk.to/Ussura_ec
詳細はこちら
https://columbia.jp/sugutahina/
＜収録内容＞
01．うっすら
作詞・作曲・編曲：鶴粼輝一
02．夢なのか
作詞：金子麻友美 作曲・編曲：habana
03．うっすら （Off Vocal）
04．夢なのか （Off Vocal）
05．ラベンダー・ブルー （Instrumental）
06．My Truth（Instrumental）
07．ばっかだな（Instrumental）
08．たどり着いた場所であたしお熱が出ている（Instrumental）
09．Monday Night（Instrumental）
10．レスピラールの花束（Instrumental）
11．エヌ・オー（Instrumental）
12．DAYDREAM BEAT（Instrumental）
13．ASTRO ESCAPE（Instrumental）
14．好きだった（Instrumental）
●作品情報
TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』
2026年1月からテレ東、ＢＳテレ東、AT-Xほかにて放送開始
＜イントロダクション＞
頭脳派貴族が異世界から異世界へトリップ！？
癒し系異世界冒険ファンタジーが待望のTVアニメ化！！
ファンタジーな世界のとある大国で宰相として名を馳せていた青年・リゼル。
ある日、部下と話していた彼はふと瞬きをした瞬間……
別の世界へと転移してしまう。
突然の出来事にも落ち着いた様子で、
優れた頭脳と話術を活かし、人々の心を掴んでいくリゼル。
さらに、元いた世界へ戻れるのか解らない状況で、彼は軽やかに口にする。
「休暇だと思って楽しみます」
誰にも媚びず誰にも従わない上級冒険者・ジルを相棒にしたリゼルは、
自らも冒険者となり、異世界生活を存分に満喫していくことに。
有閑(リ)貴族(ゼル)×一匹(ジ)狼(ル)の異世界まったり冒険ファンタジーが今、始まる！
【スタッフ】
原作：岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』（TOブックス刊）
原作イラスト：さんど
漫画：百地
監督：能田健太
シリーズ構成：鈴木洋介
キャラクターデザイン：藤原彰人
総作画監督：藤原彰人、桜井正明
美術監督：明石聖子
色彩設計：鷲見淳兵
撮影監督：梶原義大
3D監督：熊倉ちあき
編集：中葉由美子
音響監督：渡辺 淳
音響効果：倉橋裕宗
音響制作：TOブックス
音楽：山下康介
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：SynergySP
アニメーション制作協力：アセンション
【キャスト】
リゼル：斉藤壮馬
ジル：梅原裕一郎
イレヴン：柿原徹也
スタッド：福山 潤
ジャッジ：山下大輝
レイ：鳥海浩輔
シャドウ：安元洋貴
インサイ：浜田賢二
＜直田姫奈 Profile＞
声優・アーティストとして活動中。2024年4月にアーティスト活動を開始。主な代表作に「その着せ替え人形は恋をする」 喜多川海夢役、「BanG Dream!ガールズバンドパーティー！」 桐ヶ谷透子役、「さわらないで小手指くん」楠木アロマ役など。本作ED主題歌「うっすら」にて初のアニメ主題歌を担当。
© 岬・TOブックス／穏やか貴族製作委員会
