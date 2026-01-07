LiSA、3年半ぶり7枚目のフルアルバム『LACE UP』発売決定！デビュー15周年を記念してツアーや展覧会など7企画を発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月5日(月)に行われた全国ホールツアー『LiVE is Smile Always〜PATCH WALK〜』東京公演2日目にて、LiSAのソロデビュー15周年イヤーを祝う15の企画を行うことが発表され、そのうち7つの企画が公開された。

まず1つ目が3年半ぶり、7枚目のフルアルバム『LACE UP』が2026年4月15日(水)に発売されることが発表された。アルバムは全4形態でCDには豪華タイアップ曲を多数含む全15曲が収録。完全生産限定盤にはCDとBlu-rayに加えてオリジナルグッズを同梱。初回生産限定盤A・BにはCDとフォトブックに加えて、Blu-rayには2025年5月14日、5月15日に日本武道館で開催された『LiVE is Smile Always〜RiP SERViCE〜』が収録される予定だ。

さらに2つ目は2026年4月より国内アリーナツアー『LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)』の開催が決定。さらに3つ目として6月からはアジアツアーも開催されることも発表された。

4つ目の情報として初の大規模展覧会『LiSA PRiSM 〜LiFE is Soulful Artwork〜』が開催されることも発表された。衣装展示のほか、これまでの軌跡を感じられるディスコグラフィー展示、LiVE映像エリア、楽屋再現に加え、LiVEのセット図や衣装デザインスケッチ、さらにLiSA自身の直筆ノートなど、貴重な資料も多数展示予定となっている。

5つ目として最後にイタリア生まれのココア入りヘーゼルナッツスプレッドNutella(R)(ヌテラ)の公式アンバサダーに就任も発表。6つ目としてアニメイトとのコラボレーション企画「LiSAnimate」4度目の開催、さらに7つ目として夏からはLiSAのオリジナルキャラクターがセガプライズに再び登場など、多くの情報が一気に解禁された。

ソロデビュー15周年イヤーを祝う15企画の残りは8つ。2026年LiSAの活動に引き続き注目したい。

●リリース情報

7th Album「LACE UP」完全生産限定盤 (CD+BD+GOODS)

発売日：2026年4月15日(水)

品番：VVCL-2881~3

価格：\13,200(税込)

7th Album「LACE UP」初回生産限定盤A (CD+BD+PhotoBook)

品番：VVCL-2884~6

価格：\9,350(税込)

7th Album「LACE UP」初回生産限定B (CD+DVD+PhotoBook)

品番：VVCL-2887~9

価格：\9,350(税込)

7th Album「LACE UP」通常盤（CD）

品番：VVCL-2890

価格：\3,850(税込)

＜収録曲＞

REALiZE

HELLO WORLD

Shouted Serenade

ブラックボックス

QUEEN

ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)

残酷な夜に輝け

他、全15曲収録

予約はこちら

https://lisa.lnk.to/LACEUP_PKG

●国内アリーナツアー『LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)』

2026年4月17日(金)

開場17:00/開演18:00

東京・日本武道館

2026年4月18日(土)

開場16:00/開演17:00

東京・日本武道館

2026年4月28日(火)

開場17:30/開演18:30

兵庫・神戸ワールド記念ホール

2026年4月29日(水祝)

開場16:00/開演17:00

兵庫・神戸ワールド記念ホール

2026年5月19日(火)

開場18:00/開演19:00

愛知・日本ガイシホール

2026年5月20日(水)

開場17:30/開演18:30

愛知・日本ガイシホール

詳しくはこちら

https://k.lxixsxa.com/

※受付期間：2026年1月5日(月) 21:00〜2026年1月18日(日)23:59

●大規模展覧会開催

詳しくはこちら

http://LiSAPRiSM-exhibition.com

●Nutella®(ヌテラ)の公式アンバサダー就任

詳しくはこちら

https://lisa-nutella.jp

● LiSAnimate開催決定

詳しくはこちら

https://www.animate.co.jp/ex/lisanimate15/

●アジアツアー『LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)』

『LiVE is Smile Always〜15〜 in Taipei』

2026年6月19日(金)・2026年6月20日(土)

会場:Taipei Arena

『LiVE is Smile Always〜15〜 in Hong Kong』

2026年7月18日(土)

会場：AsiaWorld-Arena

『LiVE is Smile Always〜15〜 in Seoul』

2026年8月1日(土)・2026年8月2日(日)

会場：Olympic Hall

●オリジナルキャラクターのセガプライズ登場決定

●関連リンク

LiSA オフィシャルサイト

http://www.lxixsxa.com/