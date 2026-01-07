LiSA、3年半ぶり7枚目のフルアルバム『LACE UP』発売決定！デビュー15周年を記念してツアーや展覧会など7企画を発表
2026年1月5日(月)に行われた全国ホールツアー『LiVE is Smile Always〜PATCH WALK〜』東京公演2日目にて、LiSAのソロデビュー15周年イヤーを祝う15の企画を行うことが発表され、そのうち7つの企画が公開された。
まず1つ目が3年半ぶり、7枚目のフルアルバム『LACE UP』が2026年4月15日(水)に発売されることが発表された。アルバムは全4形態でCDには豪華タイアップ曲を多数含む全15曲が収録。完全生産限定盤にはCDとBlu-rayに加えてオリジナルグッズを同梱。初回生産限定盤A・BにはCDとフォトブックに加えて、Blu-rayには2025年5月14日、5月15日に日本武道館で開催された『LiVE is Smile Always〜RiP SERViCE〜』が収録される予定だ。
さらに2つ目は2026年4月より国内アリーナツアー『LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)』の開催が決定。さらに3つ目として6月からはアジアツアーも開催されることも発表された。
4つ目の情報として初の大規模展覧会『LiSA PRiSM 〜LiFE is Soulful Artwork〜』が開催されることも発表された。衣装展示のほか、これまでの軌跡を感じられるディスコグラフィー展示、LiVE映像エリア、楽屋再現に加え、LiVEのセット図や衣装デザインスケッチ、さらにLiSA自身の直筆ノートなど、貴重な資料も多数展示予定となっている。
5つ目として最後にイタリア生まれのココア入りヘーゼルナッツスプレッドNutella(R)(ヌテラ)の公式アンバサダーに就任も発表。6つ目としてアニメイトとのコラボレーション企画「LiSAnimate」4度目の開催、さらに7つ目として夏からはLiSAのオリジナルキャラクターがセガプライズに再び登場など、多くの情報が一気に解禁された。
ソロデビュー15周年イヤーを祝う15企画の残りは8つ。2026年LiSAの活動に引き続き注目したい。
●リリース情報
7th Album「LACE UP」完全生産限定盤 (CD+BD+GOODS)
発売日：2026年4月15日(水)
品番：VVCL-2881~3
価格：\13,200(税込)
7th Album「LACE UP」初回生産限定盤A (CD+BD+PhotoBook)
品番：VVCL-2884~6
価格：\9,350(税込)
7th Album「LACE UP」初回生産限定B (CD+DVD+PhotoBook)
品番：VVCL-2887~9
価格：\9,350(税込)
7th Album「LACE UP」通常盤（CD）
品番：VVCL-2890
価格：\3,850(税込)
＜収録曲＞
REALiZE
HELLO WORLD
Shouted Serenade
ブラックボックス
QUEEN
ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)
残酷な夜に輝け
他、全15曲収録
予約はこちら
https://lisa.lnk.to/LACEUP_PKG
●国内アリーナツアー『LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)』
2026年4月17日(金)
開場17:00/開演18:00
東京・日本武道館
2026年4月18日(土)
開場16:00/開演17:00
東京・日本武道館
2026年4月28日(火)
開場17:30/開演18:30
兵庫・神戸ワールド記念ホール
2026年4月29日(水祝)
開場16:00/開演17:00
兵庫・神戸ワールド記念ホール
2026年5月19日(火)
開場18:00/開演19:00
愛知・日本ガイシホール
2026年5月20日(水)
開場17:30/開演18:30
愛知・日本ガイシホール
詳しくはこちら
https://k.lxixsxa.com/
※受付期間：2026年1月5日(月) 21:00〜2026年1月18日(日)23:59
●大規模展覧会開催
詳しくはこちら
http://LiSAPRiSM-exhibition.com
●Nutella®(ヌテラ)の公式アンバサダー就任
詳しくはこちら
https://lisa-nutella.jp
● LiSAnimate開催決定
詳しくはこちら
https://www.animate.co.jp/ex/lisanimate15/
●アジアツアー『LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)』
『LiVE is Smile Always〜15〜 in Taipei』
2026年6月19日(金)・2026年6月20日(土)
会場:Taipei Arena
『LiVE is Smile Always〜15〜 in Hong Kong』
2026年7月18日(土)
会場：AsiaWorld-Arena
『LiVE is Smile Always〜15〜 in Seoul』
2026年8月1日(土)・2026年8月2日(日)
会場：Olympic Hall
●オリジナルキャラクターのセガプライズ登場決定
●関連リンク
LiSA オフィシャルサイト
http://www.lxixsxa.com/