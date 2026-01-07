滝沢眞規子、長女誘拐疑惑で警察に相談した過去 かかってきた電話は「身代金要求されると思っちゃってるから震えて」
【モデルプレス＝2026/01/07】モデルの滝沢眞規子が、1月6日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。子どもの誘拐を疑い、警察に相談していたことを明かした。
この日のスタジオトークで「子離れできなくて失敗したなというのはございます？」と聞かれた滝沢は「1番上のお姉ちゃん（長女）が中学生の時に部活で疲れているから『この時間かな？』みたいな時に学校のお迎えに行っていたんですけど、その時に帰ってこなかったんです」と振り返った。しかし、いくら待っても長女は帰ってこず「日が暮れてきちゃって、もう頭の中パニックで。泣きながら道の端っこや草むらとか、人目も気にせずに『どこなの？』ってなったんです。あまりにも泣いているから近所のお巡りさんが『どうされました？』って」とパニックになった滝沢の元に警察官がやってきたという。
「帰ってこないんで誘拐だと思う」と滝沢が相談すると、警察官は「パトカーを向かわせますね」と対応。滝沢が家の前で待機していると、次女と長男が「お姉ちゃんから電話掛かってきたよ」と伝えてきたといい「身代金要求されると思っちゃってるから震えて電話に出て」と電話に出ると、長女からは「塾なんだけど、お迎えまだ？」というメッセージだった。「（長女が）塾の日を忘れて、（学校に）お迎え行っちゃって、パトカーは来ずに終わったんですけど、長女をもっと信用して塾なら自分で帰ってくるのに、良かれと思ってすごいやっちゃう。それが巻き起こした事件」とこの時のエピソードを振り返った。これを受け、共演者が「無事で良かった」とコメントすると、番組MCでお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也は「無事でというか何も起こってない」とツッコみ、スタジオは笑いに包まれた。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
