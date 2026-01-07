杉浦太陽、休日は妻・辻希美と子どもの“学校巡り”へ「体育の時間と休憩時間を調べてこっそり」
【モデルプレス＝2026/01/07】俳優の杉浦太陽が、1月6日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。子どもの通う学校へ密かに訪れていたエピソードを明かした。
【写真】辻ちゃんファミリー「品数すごい」豪華おせち
スタジオでは「子離れできない親チェックリスト」というトークテーマを展開。杉浦は「子どものテスト結果や成績で一喜一憂してしまう」「子どものことは何でも知っておきたい」「自立後や結婚後もできるだけ親の近くにいてほしい」という項目に当てはまっていると回答した。また、妻でタレントの辻希美と夫婦どちらも休みの時は「小学校、中学校、高校巡り」をしていたという。
杉浦は「体育の時間と休憩時間を調べて夫婦でこっそり見に行くんですよ」と告白。「校庭入らないですよ？外から応援して『うちの子頑張ってんな』って」とこっそり見に行き、子どもたちの通う小学校・中学校・高校を巡っていたと明かした。杉浦が「家とは違う表情の子どもを見るのが最高」と話すと、共演者から「わかる」と共感の声が上がっていた。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆杉浦太陽、休みの日は妻・辻希美と「小学校、中学校、高校巡り」
◆杉浦太陽「体育の時間と休憩時間を調べて夫婦でこっそり見に行く」
