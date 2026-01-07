ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７１、伊６９ｂｐ やや伊が縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７１、伊６９ｂｐ やや伊が縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ 2.806
フランス 3.52（+71）
イタリア 3.499（+69）
スペイン 3.239（+43）
オランダ 2.916（+11）
ギリシャ 3.38（+57）
ポルトガル 3.112（+31）
ベルギー 3.296（+49）
オーストリア 3.058（+25）
アイルランド 2.968（+16）
フィンランド 3.116（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
