ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７１、伊６９ｂｐ　やや伊が縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ　　　　2.806
フランス　　　3.52（+71）
イタリア　　　3.499（+69）
スペイン　　　3.239（+43）
オランダ　　　2.916（+11）
ギリシャ　　　3.38（+57）
ポルトガル　　　3.112（+31）
ベルギー　　　3.296（+49）
オーストリア　3.058（+25）
アイルランド　2.968（+16）
フィンランド　3.116（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）