欧州株　英ＦＴ指数約０．５％安、原油反落で資源関連株が売り主導
東京時間18:53現在
英ＦＴＳＥ100　 10073.44（-49.29　-0.49%）
独ＤＡＸ　　25018.40（+126.20　+0.51%）
仏ＣＡＣ40　 8226.13（-11.30　-0.14%）
スイスＳＭＩ　 13378.83（+56.68　+0.43%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:53現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49743.00（+22.00　+0.04%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6978.75（-9.00　-0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25752.00（-70.00　-0.27%）