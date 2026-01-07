欧州株 英ＦＴ指数約０．５％安、原油反落で資源関連株が売り主導
欧州株 英ＦＴ指数約０．５％安、原油反落で資源関連株が売り主導
東京時間18:53現在
英ＦＴＳＥ100 10073.44（-49.29 -0.49%）
独ＤＡＸ 25018.40（+126.20 +0.51%）
仏ＣＡＣ40 8226.13（-11.30 -0.14%）
スイスＳＭＩ 13378.83（+56.68 +0.43%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:53現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49743.00（+22.00 +0.04%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6978.75（-9.00 -0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25752.00（-70.00 -0.27%）
