2月のシーズン開幕に向け始動した静岡県勢Jクラブ。6日、「藤枝MYFC」が、そして、7日、「清水エスパルス」が新体制について発表しました。新指揮官の決意とは…。



「ヴィッセル神戸」時代に数々のタイトルを獲得した吉田孝行新監督を招へいし、巻き返しを狙うJ1「清水エスパルス」。



新加入選手は「FC町田ゼルビア」で活躍した韓国人ストライカー･オセフン選手など11人。





新スローガンは「ONE FAMILY NEW BEGINNING」。クラブ変革を託された吉田新監督は…。（清水エスパルス 吉田 孝行 新監督）「私は、このクラブを闘う集団、強いクラブにするために来た。そのためには1人1人の意識改革が必要だと思っている」一方、6日、焼津市で新体制発表会を開催したJ2「藤枝MYFC」。今シーズンのスローガンは「一体感＋1」注目の槙野智章新監督のお披露目とあって、約900人のサポーターが詰めかけたため、急きょ、大ホールに会場を変更。そして、いよいよ新指揮官が登場。（藤枝MYFC 槙野 智章 新監督）「僕の役割は藤枝MYFCを上のステージにあげること強くすること、そして藤枝の町を変えることです」新加入選手は8人。中でも富士市立高校から入団した山粼絢心選手は学ラン姿で抱負を語り、会場を沸かせました。「MYFC」は2月8日、ホームで「FC岐阜」との開幕戦を戦います。