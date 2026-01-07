【広島】ドラフト３位・勝田成、パンダのぬいぐるみ１２体持参「毎日誰かしら抱いて」９選手の多種多様な入寮グッズ一覧
広島の育成２選手を含む新人９選手が７日、広島・廿日市市の大野寮に入寮した。ドラフト３位の勝田成内野手（近大）は大好きなパンダのぬいぐるみを１２体持参。「毎日誰かしら抱いて寝るので、常にいい状態で寝られると思います」と笑顔で明かした。
以下は新人選手の主な持参物
・１位 平川蓮外野手（仙台大）
宮城県の慈眼寺住職・塩沼亮潤氏から受け取った「人生生涯小僧のこころ」と記された色紙
・２位 斉藤汰直投手（亜細亜大）
寝具メーカーの西川のマットレス
・３位 勝田成内野手（近大）
パンダのぬいぐるみ１２体
・４位 工藤泰己投手（北海学園大）
シャクティマット
・５位 赤木晴哉投手（佛教大）
スラィリーがデザインされたお風呂用の桶（おけ）、キャンドル
・６位 西川篤夢内野手（神村学園高伊賀）
シンガー・ソングライター大塚愛のライブタオル２枚
・７位 高木快大投手（中京大）
体の構造に関する本を５〜６冊
・育成１位 小林結太捕手（城西大）
アニメ「クレヨンしんちゃん」のキャラクター・ボーちゃんのぬいぐるみ
・育成２位 岸本大希内野手（四国ＩＬ徳島）
ＵＦＯキャッチャーで１万円以上をつぎ込んで手に入れた“馬３頭”のぬいぐるみ