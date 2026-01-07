たくさんのぬいぐるみを持参して入寮した勝田成（カメラ・岩田　大補）

　広島の育成２選手を含む新人９選手が７日、広島・廿日市市の大野寮に入寮した。ドラフト３位の勝田成内野手（近大）は大好きなパンダのぬいぐるみを１２体持参。「毎日誰かしら抱いて寝るので、常にいい状態で寝られると思います」と笑顔で明かした。

　以下は新人選手の主な持参物

・１位　平川蓮外野手（仙台大）

　宮城県の慈眼寺住職・塩沼亮潤氏から受け取った「人生生涯小僧のこころ」と記された色紙

・２位　斉藤汰直投手（亜細亜大）

　寝具メーカーの西川のマットレス

・３位　勝田成内野手（近大）

　パンダのぬいぐるみ１２体

・４位　工藤泰己投手（北海学園大）　

　シャクティマット

・５位　赤木晴哉投手（佛教大）

　スラィリーがデザインされたお風呂用の桶（おけ）、キャンドル

・６位　西川篤夢内野手（神村学園高伊賀）

　シンガー・ソングライター大塚愛のライブタオル２枚

・７位　高木快大投手（中京大）

　体の構造に関する本を５〜６冊

・育成１位　小林結太捕手（城西大）

　アニメ「クレヨンしんちゃん」のキャラクター・ボーちゃんのぬいぐるみ

・育成２位　岸本大希内野手（四国ＩＬ徳島）

　ＵＦＯキャッチャーで１万円以上をつぎ込んで手に入れた“馬３頭”のぬいぐるみ