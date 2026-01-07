広島の育成２選手を含む新人９選手が７日、広島・廿日市市の大野寮に入寮した。ドラフト３位の勝田成内野手（近大）は大好きなパンダのぬいぐるみを１２体持参。「毎日誰かしら抱いて寝るので、常にいい状態で寝られると思います」と笑顔で明かした。

以下は新人選手の主な持参物

・１位 平川蓮外野手（仙台大）

宮城県の慈眼寺住職・塩沼亮潤氏から受け取った「人生生涯小僧のこころ」と記された色紙

・２位 斉藤汰直投手（亜細亜大）

寝具メーカーの西川のマットレス

・３位 勝田成内野手（近大）

パンダのぬいぐるみ１２体

・４位 工藤泰己投手（北海学園大）

シャクティマット

・５位 赤木晴哉投手（佛教大）

スラィリーがデザインされたお風呂用の桶（おけ）、キャンドル

・６位 西川篤夢内野手（神村学園高伊賀）

シンガー・ソングライター大塚愛のライブタオル２枚

・７位 高木快大投手（中京大）

体の構造に関する本を５〜６冊

・育成１位 小林結太捕手（城西大）

アニメ「クレヨンしんちゃん」のキャラクター・ボーちゃんのぬいぐるみ

・育成２位 岸本大希内野手（四国ＩＬ徳島）

ＵＦＯキャッチャーで１万円以上をつぎ込んで手に入れた“馬３頭”のぬいぐるみ