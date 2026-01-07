元宝塚トップスター・鳳翔大、誕生日に会社設立を報告「ものづくりを軸に…」
元宝塚歌劇団雪組・宙組男役スターの鳳翔大（41）が7日、自身のインスタグラムで会社を設立したことを報告した。
「1月6日、誕生日という節目に、もう一つの“はじまり”を迎えました」と書き出し「この度、株式会社鳳翔を設立いたしました。これまで支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と報告した。
会社について「ものづくりを軸に、人と人がより良くつながり、一人ひとりが輝ける機会や場をつくっていきたいと思っています」と説明。「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
鳳翔は1985年1月6日生まれ。兵庫県出身。2002年に宝塚歌劇団に第88期生として入団。星組公演『プラハの春／LUCKY STAR!』で初舞台後、宙組に配属。12年 雪組へと組替え。高身長と華やかな容姿を生かし、『るろうに剣心』相楽左之助役や『ベルサイユのばら』ジェローデル役など幅広い役柄で活躍した。17年に退団。
【全文】
1月6日、誕生日という節目に、もう一つの“はじまり”を迎えました。
この度、株式会社鳳翔を設立いたしました。
これまで支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。
ものづくりを軸に、
人と人がより良くつながり、一人ひとりが輝ける機会や場をつくっていきたいと思っています。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
代表取締役 鳳翔大
