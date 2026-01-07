お笑いコンビ「アキナ」の山名史和（45）が、7日までに自身のYouTubeチャンネル「アキナのアキナいチャンネル」を更新。新年早々、驚いた出来事を明かした。

「【衝撃】新年早々あの大リーガーからフォローされた山名」と題して、動画を更新した山名。年越しの様子を振り返り、31日の大みそかを博多で迎え、夜9時に寝て11時間近く寝たという。驚きはそこからだった。

「ほんで、朝起きて、X開いたらさ。“ダルビッシュ有さんにフォローされました”って。ウソやんと思って。そんなはずないやろ」。

目を疑うのは当然。半信半疑で“なりすまし”ではないか調べたが、偽物ではないとわかり、「俺、ダルビッシュさんにフォローされてんで。本物！」と絶叫した。

もともと山名は、ダルビッシュをフォローしていたというが、にわかには信じられないといい「毎日1回、チェックしている」と新年からXにかじりつき状態。

「キモいけどさ。誰をフォローしてんやろと思って（ダルビッシュのXを）見た。そしたら別に芸人をめっちゃフォローしているとか、そんな感じでもない。めっちゃ、うれしかった。最高のお年玉」と自身が選ばれたことに大喜びだった。

「何かの手違いで押してしまったかもしれない。でも、それでもいいねん。ただ、一瞬だけ、ダルビッシュさんと俺の人生が交差したということやもん」と、間違いだったとしてもうれしさは変わらないとの告白。「あわよくば、いつかキャッチボールとかしてみたい。千日前公園とかでさ」とまさかの“夢”まで語った。

Xの更新はなかなかしないという山名はやめようかと考えたこともあったが「むちゃくちゃ延命した。全然やめへん！」と宣言していた。

アキナは2012年に結成し、M―1、キングオブコントの両方で決勝進出を果たしている実力派コンビ。大阪を中心に活動しており、山名の妻は吉本新喜劇の宇都宮まきとしても有名。