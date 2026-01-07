中国政府が日本へのデュアルユース（軍民両用）製品の輸出を禁止すると発表したことに対し、日本政府は６日夜、中国政府に強く抗議し、措置の撤回を求めた。

木原官房長官は７日の記者会見で「国際的な慣行と大きく異なり、決して許容できず、極めて遺憾だ」と批判した。

抗議と撤回は、外務省の金井正彰アジア大洋州局長が在日中国大使館の施泳・次席公使に申し入れた。

木原氏は記者会見で、中国による禁輸について「対象、内容が不明瞭で、どの産業にどう影響があるか精査、分析し、必要な対応を検討する」と説明した。日本政府は、中国以外からの輸入が難しいレアアース（希土類）が含まれれば、国内製造業への影響は避けられないとみている。

台湾有事を巡る高市首相の国会答弁をきっかけに、中国側は日本への渡航自粛や日本産水産物の事実上の輸入停止などの対応を取ってきた。今回もそうした「経済的威圧」の一環だとの見方が出ている。日本政府は「日本だけでなく、米国も含めた世界のサプライチェーン（供給網）に影響を与えかねない」（高官）と懸念を強めている。

一方、禁輸について、中国外務省の毛寧（マオニン）報道局長は７日の記者会見で「中国の措置は完全に正当で、合法だ」と主張した。「我々は日本側に問題の根源を直視するよう求める」と述べ、改めて台湾有事を巡る首相の国会答弁の撤回を求めた。