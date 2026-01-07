【拡大画像へ】

文具の即売イベント「文具女子博」のオンライン版「オンライン文具女子博」が1月7日より1月19日18時まで開催される。

「文具女子博」は日本や世界のかわいい文具が一堂に会する大規模な文具の即売イベント。「オンライン文具女子博」でも100社を超える出店者が商品を販売。

お正月気分を彩る文具福袋をはじめ、店頭では手に入らない非売品や廃盤品のノベルティが付いてくる特別なセット商品など、オンライン限定の豪華なラインナップが用意される。

□オンライン文具女子博のページ