与田祐希が1月6日、自身のInstagramを更新。新年の挨拶と共に2025年を振り返る思い出のプライベート写真を公開している。

与田は、2025年1月5日に乃木坂46からの卒業を発表、同年2月22日・23日にみずほPayPayドーム福岡で開催された卒業コンサートをもって約8年半のアイドル活動に幕を下ろした。ソロになってからも俳優、タレント、ファッションモデルと多岐にわたり活躍するなど、2025年は与田にとって激動の年となった。

与田はInstagramで2026年の抱負を綴りつつ、「穏やかな年末年始と、昨年のプライベートの思い出の一部残しとこっ」と、2025年の思い出のプライベート写真の数々を投稿。

愛犬たちと眠る写真を皮切りに、乃木坂46の同期である佐藤楓や大園桃子、Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架、私立恵比寿中学の中山莉子、ぱーてぃーちゃん 信子といった芸能界の幅広い交友関係が伺えるプライベートショットの数々を公開。他にも親類たちとの写真、最後はキャップを深く被った与田が滑り台から降りてくるらユーモア溢れる動画で、2025年の思い出を締めくくった。

コメント欄には「交友関係広いね」「どれだけ友達多いの！？」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）