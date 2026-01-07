今月7日、瀬戸内市の小・中学校に提供予定だった給食の中に、プラスチック片が混入していたことが分かりました。

瀬戸内市邑久・牛窓学校給食調理場によりますと、今月7日の給食で提供予定だった「さけの南蛮漬け」に使用する鮭の容器の中に、約3.5センチのプラスチック片が混入していたということです。

詳細を確認したところ、多数の細かいプラスチック片が確認されたため「さけの南蛮漬け」の提供は中止したということです。

原因としては、納入業者から納品された食材に混入していたため、該当する納入業者に混入の原因の調査を指示したとしています。

給食の提供校は瀬戸内市内の小学校５校と中学校２校で、「さけの南蛮漬け」の提供の中止を連絡し、保護者へのお詫び文書を送付したということです。

児童・生徒は「さけの南蛮漬け」を食べていません。



瀬戸内市の教育長は「この度の学校給食の一部提供中止につきましては、関係する児童・生徒および保護者の皆様に、ご心配、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今後、このようなことがないよう、細心の注意を払い、安全な給食の提供に努めてまいります」とコメントしています。