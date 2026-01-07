おやつや間食は午後3時ごろがベスト。自分の体の周期を知ってダイエットに活かす
いろんなダイエットにトライするもなかなか継続できないトモエさんに、ダイエットインストラクターの資格を持つミラクルなネコちゃんがダイエット指南！
ネコちゃんが教えてくれるのは、日常生活に組み込んで習慣にしていきたい無理のないダイエット。トモエさん、夫のケンスケさんと一緒に学んでみませんか？
モデルや女優などの著名人からの信頼も厚い、ダイエット指導のカリスマ森拓郎氏が監修を担当しています。
■ここまでのポイントと補足
◆良い食事を良いタイミングで食べよう！
いつ、なんの食材を、どんな調理法で、どれくらい食べる？
より痩せやすい選択を積み重ねることが大切だよ。
■◆朝ごはんはダイエットの味方！
朝ごはんで食物繊維をとると、その次の食事で血糖値の急上昇を抑える効果があるんだって。
忙しいときもとりあえず食物繊維とたんぱく質はとっておこう。
■◆おやつは食後2時間以上経ってから
糖質が低いおやつを少量、食後2時間以上経ってから食べると下がり始めた血糖値を止めてくれて、次の食事で食べすぎるのを防げるよ。
■◆朝、食欲がない人は？
もしかしたら前日の夜ごはんが多かったり時間が遅かったりして、まだ消化しきれてないのかも。
遅くとも21時までに夜ごはんを済ませるのが理想だけど...
■◆夜ごはんの時間が遅くなるときは分食に！
17〜18時くらいに炭水化物メインの軽食をとってエネルギーを補給して、帰宅後に糖質の少ないおかずだけ食べれば太りにくいよ。夜ごはんを2回に分けるイメージ。
著＝卵山玉子、 監修＝森拓郎／『ズボラでも痩せる！ ネコちゃんのゆるゆるダイエット塾』