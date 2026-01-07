主食＆おかずセットの和膳やラーメンまで！常備したい「冷凍食品」【レタスクラブ時短調理大賞2025】
【画像で見る】栄養バランスもよく、洗いものの手間もない！「和食の主菜とご飯セット」
毎日のごはん作りを助けてくれるものをたっぷりご紹介する時短調理大賞が、2025年も開催！ 通算5回目となる今回も、食品だけでなく、キッチングッズや家電も登場します。食のプロや雑誌『レタスクラブ』読者が選んだ至高の逸品の数々を、お見逃しなく！
今回は、忙しいとき、疲れているとき、頼れる味方になる冷凍食品。ラクなのに、おいしくて満足感も満たしてくれるものを、一挙にご紹介！
科学する料理研究家 さわけんシェフさん
料理を科学的に分析し、狙ったとおりの料理を作るレシピの達人。冷凍食品や調味料などの市販の食品、調理家電、キッチングッズにも精通している。
管理栄養士、防災食アドバイザー 今泉マユ子さん
オフィスRM 代表取締役。レトルトの女王、缶詰の達人とも呼ばれ、多数のメディアで活躍中。レシピ開発や、防災食アドバイザーとして全国で講演も。
冷凍食品マイスター、電子レンジ料理研究家 タケムラダイさん
20年以上にわたり冷凍食品を食べ続ける、筋金入りの冷凍食品マニア。電子レンジ調理をメインに、誰にでも作れる、手軽で簡単なレシピも考案している。
女優、家電アドバイザー 奈津子さん
芸能界イチ家電に詳しい女優で、難関の「家電アドバイザー」を保有。大量の家電に囲まれながら4歳息子を育児中。インスタグラム@natsuko_kaden
雑誌『レタスクラブ』読者 山田恵美子さん
夫と中学3年生の娘の3人家族。最近始めたコープ宅配のおかげで、買い物時間を短縮。調理時間30分で、おいしいものを作れるよう目指している。
雑誌『レタスクラブ』読者 竹中沙希さん
夫と高校3年生の息子の3人家族。家族みんな食べるのが大好きで、ごはんは毎日たくさん作るようにしている。パンやお菓子作りが趣味。
編集部 鈴出
おいしいもの探しに日々を費やしているといえるほど、食べることが大好き。最近は、常に進化し続け、クオリティの高い冷凍食品に注目している。
編集部 西條
食べることが大好きだけれど、ズボラなので、とにかく手軽にできる時短食品を日々チェック。1つあればおいしく味が決まる調味料を探すのが好き。
■自家製えび香味油で、奥深い味わいに「たっぷり卵のえび炒飯」
420g ￥451（編集部調べ）／ニチレイ
食べ応えのあるサイズのえびを使用し、ふっくら大きな卵がたっぷり入っています。殻つきのえびを使用した自家製の香味油が効いた塩ベースのチャーハンなので、満足感もばっちり。
えびが大きくプリプリで、たくさん入っているのにお手ごろなのもとってもいい。お弁当やおつまみとしてよく食べます。by 竹中さん
■スープと麺、具が1 つになっていて温めるだけで完成「お水がいらない 天下一品」
433ｇ（麺130g） ￥300（編集部調べ）／キンレイ
京都発祥のラーメン専門店「天下一品」が監修。鍋に入れて温めると、濃厚でとろみのある専門店さながらのスープの味わいが完成。中太麺に、チャーシューやメンマ、ネギの具材も。
独特のこってりスープと本格的な麺の味わいを、自宅で手軽に味わえるのが最大の魅力。専門店品質で、コスパも最高！byタケムラさん
■にんにく不使用でさっぱり味なのにやみつきになる！「しょうがギョーザ」
12個入り（276g） ￥289（編集部調べ）／味の素冷凍食品
気になるにんにくのにおいを気にせず楽しめるよう、さっぱりしたしょうが風味に。油も水も使わず、誰でも簡単にパリパリの羽根つきギョーザに仕上がります。薄皮で具材はジューシー。
ギョーザ本を出すほどマニアの私の一推し。袋から出したら油を引かずに焼くだけで、美しい羽根ができて、おいしい！ by 奈津子さん
■特製だれでご飯が進む！「まんぞくプレートふっくらごはんと豚肉生姜焼き」
320g ￥494（編集部調べ）／ニッスイ
日本料理の倉田政起シェフが監修。しょうがが香る特製だれで香ばしく焼き上げた豚肉と、釜炊きした白ご飯に、揚げなすのみそあん、ゆでたいんげんが添えられたワンプレート。
ご飯がふっくらしていてびっくり。豚肉はやわらかく、甘辛の味つけが食欲をそそります。常備しておくと安心の一品。by 今泉さん
■和食の主菜とご飯がセット「よくばり御膳しそひじきご飯とチキンカツみぞれ煮風、五穀梅ご飯と彩り野菜とバジルチキン」
各300g ￥449（編集部調べ）／ニップン
それぞれ10品目以上を使用し、一食が完結する和食シリーズ。温めるだけで、簡単に栄養バランスが整った食事がとれます。eco紙トレイ入りで、食べたあとの洗い物の手間もなし。
さっぱりしたしそひじきご飯と、やわらかいチキンカツみぞれ煮風を、温めるだけで手軽に食べられて、満足感も高い。byタケムラさん
あぶり焼きにしたとり肉がやわらかく、梅が入った五穀ご飯もおいしい。野菜の種類も多く、手軽に栄養がとれてうれしい。by 今泉さん
■濃厚デミグラスソースがからむ！「シェフの厨房（R）肉汁溢れるプレミアムハンバーグトリュフ入りデミグラスソース」
160g ￥408（編集部調べ）／日本ハム
レンジで約5分温めるだけで、肉汁あふれるプレミアムなハンバーグが完成。デミグラスソースには自家製牛スープや赤ワイン、バターを使用。トリュフも加わり、うまみのある味わいに。
ジューシーな肉汁に、トリュフが香るデミグラスソースの「ごちそう」を手軽に味わえて、ぜいたくな食卓を演出してくれます。byタケムラさん
ご飯とおかずのセットが登場し、年々進化を感じる冷凍食品。常備しておくと、夕食を作る気力がないときにもサッと作れて外食いらずです。
撮影／安井真喜子 スタイリング／中村弘子
文=徳永陽子