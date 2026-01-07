山沿いでも晴れた所が多くなりました。そして、放射冷却で今朝は凍てつく寒さになりました。



7日朝は、津南町と魚沼市守門で-8.1℃、魚沼市小出でも-8℃まで気温が下がりました。その他も、広い範囲で、今シーズン一番の厳しい冷え込みになりました。



さて、この時間、雨の降っている所がありますが、8日は各地で雪になりそうです。今後の天気の移り変わりを見ると7日夜9時。沿岸部や佐渡を中心に雨が降り、山沿いでは雪が混じる所があるでしょう。雷を伴って、急に降り方が強まることもありそうです。

時間を進めると夜間は、次第に各地で天気が崩れますが、平地では雨で経過するでしょう。8日の朝も、山沿いでは雪、平地では冷たい雨が降りそうです。

ただ、日中は次第に平地でも雪に変わり、午後は所々で降雪が強まるでしょう。強い風を伴って、ふぶく所もありそうです。夜にかけても全県的に雪が降りやすく、積雪が急増する所があるでしょう。



気になる予想降雪量です。7日夜から8日朝にかけて上中下越の山沿いで、10～15cmの雪が予想されています。平地は0cmでしょう。一方、8日朝から夕方にかけては、上・中越の山沿いで最大40cm、下越の山沿いで30cmと日中だけで、かなり積雪が増える恐れがあります。

平地でも、上越市や長岡市周辺で15cmの予想で、雪かきが必要な積雪になる所がありそうです。



そして、週末からの3連休は、大荒れの天気になりそうです。週間予報を見てみますと向こう一週間は、この時期らしく、雪の降る日が多くなるでしょう。

ただ、土曜日は全県的に気温が上がって、山沿いも含めて雨が降りそうです。さらに、風が強まって、暴風が吹く可能性があります。

一方、日曜日から火曜日頃にかけては、強い冬型の気圧配置になって、山沿いを中心に、平地でも警報級の大雪になる所があるでしょう。

また、風の強い状態が続いて、暴風雪となる所もありそうです。

3連休になりますが、最新の気象情報を確認して、無理な外出は控えるようにして下さい。