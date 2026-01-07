³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡5Ëü2000±ß³ä¤ì¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë
Âçºå3·î¸Â
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡52010¡¡-680¡¡¡Ê-1.29¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3513.5¡¡-36.5¡¡¡Ê-1.02¡ó¡Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ680±ß°Â¤Î5Ëü2010±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü2090±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤ÎÀ¶»»ÃÍ¡Ê5Ëü2065±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Çä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Çä¤ê°ì½ä¸å¤Ï²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤¬Æþ¤ê¡¢¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤¸å¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ5Ëü2460±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÀáÌÜ¤Î5Ëü2500±ßÀÜ¶á¤Ç¤ÏÌá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥È¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢Á°¾ìÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï5Ëü2250±ß～5Ëü2450±ßÊÕ¤ê¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³¡£
¡¡¸å¾ì¤ËÆþ¤ê¥ì¥ó¥¸¤ò²¼È´¤¯¤È¡¢¥·¥çー¥È¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢»ý¤Á¹âÄ´À°¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤òÍ¶¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸å¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü1880±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢5Ëü2000±ß³ä¤ì¤Î¿å½à¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤¬Æþ¤ê¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï5Ëü1950±ß～5Ëü2050±ßÊÕ¤ê¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°¾ì¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê5Ëü2100±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤Î¿ä°Ü¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ»Å³Ý¤±Åª¤Ê¥·¥çー¥È¤Ë¤è¤êÆ±¥Ð¥ó¥É¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢½µÂ¤Î·Á¾õ¤Ç¤Ï+1¦Ò¡Ê5Ëü1500±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢+2¦Ò¡Ê5Ëü2740±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¶È¼ïÊÌ»Ø¿ô¤Ç¤Ï¹Û¶È¤äÀÐÌý¡¦ÀÐÃºÀ½ÉÊ¤Î¼å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌý¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤ÇÁ°Æü¤ËÂç¤¤¯Çã¤ï¤ì¤¿È¿Æ°¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°<9983>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò²¡¤·²¼¤²¤ë·Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤ÏºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¿´Íý¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï5Ëü2000±ß¿å½à¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü1500±ß¤«¤é5Ëü2500±ßÊÕ¤ê¤Î¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£½µËö¤Ë¤ÏÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»°Ï¢µÙÁ°¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê¥í¥ó¥°¤Ï¼ê¹µ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢5Ëü2000±ß¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤À¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.80ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£14.88ÇÜ¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê14.88ÇÜ¡Ë¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·Á¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢25ÆüÀþ¡Ê14.80ÇÜ¡Ë¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢NT¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤ÏÁÀ¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°Æü¤Ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢Â¤â¤È¤Ç¤ÏÍø¿©¤¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¥Ôー¥¯´¶¤ÏË³¤·¤¯¡¢²¡¤·ÌÜ¤Ç¤ÏNT¥í¥ó¥°¤òÁÈÀ®¤¹¤ëÆ°¤¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤è¤¦¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê3·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü1462Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬8922Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬3889Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬2971Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬1603Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬1291Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬1189Ëç¡¢SBI¾Ú·ô¤¬1026Ëç¡¢¾¾°æ¾Ú·ô¤¬987Ëç¡¢Æü»º¾Ú·ô¤¬964Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤Ï¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü9006Ëç¡¢ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü7294Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬8483Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬4725Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬4335Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬3117Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬1652Ëç¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤¬1547Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬1433Ëç¡¢BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¤¬1416Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹