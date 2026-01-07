日経225先物：7日19時＝30円安、5万1980円
7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の5万1980円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1961.98円に対しては18.02円高。出来高は1011枚となっている。
TOPIX先物期近は3512.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51980 -30 1011
日経225mini 51980 -30 21393
TOPIX先物 3512.5 -1 1985
JPX日経400先物 31645 -10 144
グロース指数先物 682 -3 157
東証REIT指数先物 売買不成立
