　7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の5万1980円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1961.98円に対しては18.02円高。出来高は1011枚となっている。

　TOPIX先物期近は3512.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.16ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51980　　　　　 -30　　　　1011
日経225mini 　　　　　　 51980　　　　　 -30　　　 21393
TOPIX先物 　　　　　　　3512.5　　　　　　-1　　　　1985
JPX日経400先物　　　　　 31645　　　　　 -10　　　　 144
グロース指数先物　　　　　 682　　　　　　-3　　　　 157
東証REIT指数先物　　売買不成立

