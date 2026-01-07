柏崎市の桜井市長は20日に再稼働を予定する柏崎刈羽原発を、来週、視察する考えを明らかにしました。



きょうの会見で桜井市長は16日に、市議会議員と共に柏崎刈羽原発を視察すると話しました。



◆桜井雅浩市長

「(注目点は)ようは雰囲気。作業員の人、現場で安全保安要員がどういう心持ちでオペレートしているのか。そういった中に一定の雰囲気は感じ取れると思う」



再稼働に反対する市議も同行し、稲垣所長らとの意見交換を予定しています。

市長は「いろんな声を現場で聞いてもらうことに大きな意味がある。雰囲気を見て自分の考えも伝えたい」と語りました。また、知事が要望した高市総理の原発視察については…



◆桜井雅浩市長

「新潟県を巻き込んだ大騒動が数年間展開されてようやくここまで来たということを過去を含めて現場で感じ取ってもらいたい」



一方、中部電力による浜岡原発のデータ不正問題については「公益企業としてのおごりだ」と断じ、6号機再稼働まで10日あまりの間「何事もないことを祈っている」と話しました。