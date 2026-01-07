『午年」の男性が作る『ウマノバ』 地元の支えで駆け抜ける相棒との日々 【新潟】
地元・湯沢町にUターンし、馬たちと一緒に地域を盛り上げようと奮闘する男性がいます。この冬から、雪国ならではの新たな取り組みに挑戦。馬を愛する、午年生まれの男性の活動を取材しました。
つぶらな瞳に・・・ふさふさのしっぽ。湯沢町の馬小屋で暮らすのは、人懐っこい性格の「おこめ」としっかり者の「ざらめ」、そして、おととし8月にざらめが出産した「わたあめ」の3頭です。
■高井一馬さん
「エサを食べるとき鼻や唇が動くのがかわいくて、そういうところが好きです」
湯沢町出身の髙井一馬さん、午年生まれの35歳。以前は、岐阜県で、馬と触れ合える児童福祉施設の職員として働き、3年ほど前、地域おこし協力隊員としてUターンしました。
■髙井一馬さん
「僕が生まれ育った時代が、バブルがはじけてあまり湯沢が元気のない時期だったので、湯沢を盛り上げたいなという気持ちがあってたまたま企業型の地域おこし協力隊というのを見つけて、それなら自分で動物の仕事が地元できると知ってチャレンジしてみようと」
湯沢町は2021年4月に「起業型地域おこし協力隊」という制度を設け、隊員の独立を支援。
これまでに7人が町で起業し、活動しています。
■湯沢町企画観光課主任森下亮さん
「湯沢町は観光客はたくさん来るがそれに対する地元の人手不足という課題があってそれを解決するために開始された制度。町としては起業するための補助金を出しているので、どんどん新しくチャレンジしたい方に対して支援していきたい。」
髙井さんもこの制度を使い、着任から約10ヶ月後、観光牧場を運営する「株式会社ウマノバ」を立ち上げました。目指すのは、人と馬のふれあいです。
■髙井一馬さん
「馬はイメージとして荒ぶっているとか、全力で走っているという強いイメージがあると思うのですが、そうではなくてのんびりした動物ということを知ってもらいたいのと、それぞれのかかわり方ができる場所という意味で株式会社ウマノバを作った」
馬の魅力を伝えることで、湯沢町のさらなる盛り上がりにつながると感じています。
■髙井一馬さん
「湯沢はスキースノーボードのイメージが強いと思うのですけど、選択肢の中の一つに「馬」乗馬できますというのがあると、グリーンシーズンも湯沢は盛り上がるんじゃないかなという思いでやっています。」
グリーンシーズンは乗馬に加え、エサやり体験なども実施。さらに、この冬、雪国ならではの新たな取り組みも始めました。
■髙井一馬さん
「これが馬そりですね、冬にできることないかと考えた時にそりがいいのではないかと考えた」
そり引きを担当するのは、「ざらめ」。昔は重い荷物などを運んでいた「どさんこ」という品種です。
■観光客
「馬は草原とかのイメージなので雪の中でそりができるのは楽しかった」
「SNSでも見たことが無い景色なので感動」
■地元の女性
「地元の人からしたらざらめたちが来てくれたことで、みんなが馬に興味を持って、とても楽しませてもらっています。」
■地元の小学1年生
「またニンジンを食べさせてあげるね」
■髙井一馬さん
「馬をいろいろな人に興味を持ってもらえるのがすごくうれしくて、この活動は地道に続けていきたい」
「(今ざらめはなんと言っている？)ニンジンも食べたしもう休憩かなという感じ」
ようやく軌道に乗ってきましたが、ウマノバの運営は苦難の連続だといいます。
■髙井一馬さん
ようやく軌道に乗ってきましたが、ウマノバの運営は苦難の連続だといいます。
■髙井一馬さん