Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日(土)9時から1月7日(水)23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。

現在、約65cmのUSB-Cケーブルを内蔵、最大45W出力可能な、CIOの最新急速充電器「NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL」がお得に登場しています。

CIO NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL (ブラック) 65cm USB-C ケーブル内蔵 巻取り式 PD 急速充電器 2台同時充電 [NovaIntelligence NovaEngine搭載] ACアダプター Type-C iPhone 17 Air 16 15 Android Galaxy Macbook iPad向け ノートPC 4,280円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

シャッター構造で端子を保護、約65cmの巻取り式USB-Cケーブルを内蔵した使い勝手重視のCIO製最新型急速充電器が10％オフに！

約65cmの巻取り式USB-Cケーブルを内蔵し、最大45W出力可能なCIOの最新急速充電器「NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL」が、現在、Amazonでは10％オフ！

本体には約65cmのUSB-Cケーブルを内蔵。コードリール式のため、必要な長さだけ引き出して使え、使用後は本体内に収納可能です。上部ボタンを押すとUSB端子が飛び出すギミックも搭載。デスク上をスッキリ保てるだけでなく、外出時にケーブルを別で持ち歩く必要がありません。

サイズは約52×56×31mm、重量は約125gと、巻取り式ながら小型軽量を実現しているのも良ポイントです。

最大45W出力、2台同時充電！ 次世代半導体GaNチップで変換効率の向上も実現！

最大45W出力に対応し、スマートフォンから省電力ノートPCまで1台で充電可能。内蔵ケーブル＋USB-Cポートにより2台同時充電にも対応します。

GaNチップを採用した新技術NovaEngineにより変換効率を高め、発熱を抑制。NovaSafety2.0が温度と電力を常時監視し、高負荷時も自動制御します。

フルフラットプラグと傷がつきにくいシボ加工で、カバンの中に常時入れっぱなしの運用でも安心ですよ。

なお、上記の表示価格は2026年1月7日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

