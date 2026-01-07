魔裟斗、13歳長女と「お出かけ」 2ショット披露「最高です」「可愛い予感がします」
俳優・矢沢心（44）の夫で元K-1王者の魔裟斗（46）が、7日までに自身のインスタグラムを更新。長女（13）との“仲良し”親子2ショットを公開した。
【写真】「可愛い予感がします」13歳長女との親子ショットを披露した魔裟斗
魔裟斗は「ハッピーニューイヤー 長女とお出かけ」とつづり、長女と並んで写る2ショットをアップ。サングラスをかけた長女とともにカメラを見つめる姿が収められており、親子でのひとときを切り取った一枚となっている。
投稿を見たファンからは「今年1年間の健康とさらなる活躍、飛躍を願っております」「可愛い予感がします」「最高です、まさくん！」といった声が寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年2月に結婚。12年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男が誕生した。
【写真】「可愛い予感がします」13歳長女との親子ショットを披露した魔裟斗
魔裟斗は「ハッピーニューイヤー 長女とお出かけ」とつづり、長女と並んで写る2ショットをアップ。サングラスをかけた長女とともにカメラを見つめる姿が収められており、親子でのひとときを切り取った一枚となっている。
投稿を見たファンからは「今年1年間の健康とさらなる活躍、飛躍を願っております」「可愛い予感がします」「最高です、まさくん！」といった声が寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年2月に結婚。12年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男が誕生した。