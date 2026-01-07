枡田絵理奈アナ、夫・堂林翔太と年末年始に“大好きなごはん屋さん”で仲むつまじい2ショット
元TBS所属でフリーアナウンサーの枡田絵理奈（40）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。夫でプロ野球・広島東洋カープの堂林翔太内野手（34）と年末年始のひとときを過ごす仲むつまじい2ショットを公開した。
【写真】豪華な“刺身盛り合わせ”を前に満足げな2ショットを披露した枡田絵理奈＆堂林翔太夫妻
枡田アナは「年末年始の堂林家 大好きなご飯屋さん」とつづり、愛知・豊田市内の本格寿司店で堂林と並んで笑顔を見せる2ショットをアップ。目の前には豪華な刺身の盛り合わせが並び、箸を手にした枡田アナの穏やかな表情からも、リラックスしたひとときが伝わってくる。
投稿ではこのほか、香ばしそうなひつまぶしや、店内に飾られた2人のサイン色紙、堂林の高校時代の甲子園の記念プレートの写真も公開。食事を通して、家族でゆったりとした年末年始を過ごした様子がうかがえる。
枡田アナと堂林は2014年12月に結婚。翌年10月に長男（10）、17年9月に長女（8）、19年9月に次女（6）を出産した。
