ベスト16が出そろう！ あす3回戦と準々決勝のダブルヘッダー【春高バレー女子3日目】

第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）の女子2回戦が7日（水）に行われた。

インターハイでベスト8、第79回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）で3位という結果を残した東九州龍谷（大分）は都市大塩尻（長野）と対戦。第2セットは接戦となるも取り切り、3回戦へと進んだ。

東京第3代表の八王子実践（東京）は新発田商（新潟）と対戦。第2セット序盤は互角の戦いとなるも中盤から終盤にかけて引き離しストレートで勝利した。

開智（和歌山） vs 福井工大福井（福井）、三浦学苑（神奈川） vs 熊本信愛女（熊本）のカードもストレートで勝負が決まり、福井工大福井と熊本信愛女が3回戦進出を決めた。

7日（水）に行われた春高バレーの女子2回戦の結果、および8日（木）に開催される女子3回戦の組み合わせは以下の通り。

⬛︎春高バレー2026女子2回戦試合結果（1月7日開催）

米沢中央（山形）2-0 安来（島根）

新発田商（新潟）0-2 八王子実践（東京）

都市大塩尻（長野）0-2 東九州龍谷（大分）

開智（和歌山）0-2 福井工大福井（福井）

三浦学苑（神奈川）0-2 熊本信愛女（熊本）

誠英（山口）2-0 鹿児島城西（鹿児島）

札幌大谷（北海道） 0-2 横浜隼人（神奈川）

高知中央（高知）1-2 細田学園（埼玉）

鳥栖商（佐賀）0-2 銀河学院（広島）

大阪国際（大阪）2-1 古川学園（宮城）

近江兄弟社（滋賀）1-2 富山第一（富山）

奈良文化（奈良）2-1 旭川実業（北海道）



⬛︎春高バレー2026女子3回戦対戦カード（1月8日開催）

金蘭会（大阪）vs 誠英（山口）

福井工大福井（福井）vs 熊本信愛女（熊本）

奈良文化（奈良）vs 東九州龍谷（大分）

米沢中央（山形）vs 富士見（静岡）

文京学院大女（東京）vs 富山第一（富山）

銀河学院（広島）vs 大阪国際（大阪）

八王子実践（東京）vs 横浜隼人（神奈川）

細田学園（埼玉）vs 就実（岡山）