学校のグラウンドを埋め尽くす、大量の車。

益城町のグランメッセでは2200台収容できる駐車場がほぼいっぱいに…。熊本地震から、数日後の様子です。

車を停めていたのは、避難所を使う人ではありません。車の中へ避難する「車中泊」を選んだ人たちです。



今から10年前、県内に大きな被害をもたらした熊本地震。わずか28時間の間に最大震度7の地震が2回発生しました。



当時、避難をした人は最も多いときで18万人。しかし…避難所でも激しい揺れが繰り返し起きました。そんな中…





■避難所に身を寄せる被災者「こわいこわいこわい。もういやもういや。帰ったらこんなんなるけんこわいとよ、私は。これが怖いとよ」■車中泊する被災者「揺れるのが怖いので、家の中にはいられないなと思って」自宅などに戻ることをおそれ、「車中泊」を選ぶ人が相次いだのです。

地震から約4か月後に県が行ったアンケートでは避難を経験した人の7割が車に避難したことがあると回答。このうち8割が「余震が続き車が一番安全と思った」と理由を語っています。車中泊を選ぶ理由は他にも…



■ペットと避難する被災者

「（犬が）臆病なんですけど、（避難所は）人がいっぱいいるので、（犬が）ビクビクしていた」



小さな子どもと避難する家族や障害がある人、ペットを飼っている人…車で転々と移動を繰り返した人もいました。

一方、車中泊は同じ姿勢で過ごす時間が長くなることから、血栓などが発生するエコノミークラス症候群が問題になりました。また、人数や居場所などの実態把握が困難で支援や情報が届きづらいことも課題となりました。

あれから約10年。熊本市は去年11月、課題を洗い出すため実際に車中泊を行う実証実験をしました。

運営にデジタルを活用し、個々の健康状態や行動を把握。物資の提供やエコノミークラス症候群への対策もオンラインによる情報発信を試しました。



■Bosai Tech 大塚和典社長

「熊本地震の反省として、当時マニュアルもつくっていなかった。せっかく災害で救われた命を災害関連死でなくしたくないので、平時から皆さんに伝えることができればいいと思っている」



熊本市は実証実験の結果を踏まえ、今年3月までに車中泊に関するマニュアルを作成する予定です。

「避難生活の中で命を落とさないために」教訓を生かした備えが求められています。