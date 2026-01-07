Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ»º²½¹çÊª¤òÄ´ºº¡¡ÉÔÅöÎ÷Çä¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Ë»ÈÍÑ
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ï7Æü¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¥¸¥¯¥í¥í¥·¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢È¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¡ÊÉÔÅöÎ÷Çä¡ËÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Ë»È¤¦²½¹çÊª¤Ç¡¢Ä´ºº´ü´Ö¤Ï¸¶Â§1Ç¯´Ö¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤Î¥¸¥¯¥í¥í¥·¥é¥ó¤ÎÍ¢Æþ¤¬Áý¤¨¡¢²Á³Ê¤¬ÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¹ñÆâ»º¶È¤¬Â»³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤ÏÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾¦Ì³¾Ê¤ÏÊóÆ»´±ÃÌÏÃ¤Ç¡ÖÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ»º¶È³¦¤«¤é¤Î¿½ÀÁ½ñ¤Î¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢È¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°Ä´ºº¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£