¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂçÊªÊä¶¯¥¼¥í¤Ç¤â¤Ê¤¼¡ÖËÜÌ¿¡×¤Ê¤Î¤«¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÃÏ¶èÍ¥¾¡³ÎÎ¨£¹£³¡ó¤Ë¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿ÍýÍ³
¡¡Çï»ÒÈ´¤±¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡½¡½¡£º£Åß¤Î»Ô¾ìÆ°ÀÅ¤Ç¤Û¤ÜÌµÉ÷¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¼ºË¾´¶¤â¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê£Î£Ù£Ù¤Î»×¤ï¤Ì¿ô»ú¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆÂç¼ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡Ö£Â£å£ô£Ï£î£ì£é£î£å¡×¤Î¥·¡¼¥º¥ó¾¡Íø¿ôÍ½Â¬¤Ç¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èÍ¥¾¡³ÎÎ¨£¹£³¡ó¤È¤¤¤¦¡¢°Õ³°¤ÊËÜÌ¿É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢ÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤Ë³È»¶¡£¤½¤ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îº¤ÏÇ¤âÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤íº£Åß¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÈÆ±ÃÏ¶è¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬£Í£Ì£ÂÄÌ»»£·Ç¯£¶£µ¾¡¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹Åê¼ê¡Ê£³£°¡áÁ°¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤äº£µ¨´Ú¹ñ£Ë£Â£Ï¤Ç£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ý¥ó¥»Åê¼ê¡Ê£³£±¡áÁ°¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡Ë¡¢µð¿Í¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤éÂçÊª¤ò¼¡¡¹¤È³ÍÆÀ¤·¡¢Êä¶¯ÌÌ¤Ç¤Ï¼çÌò¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸½¾õ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÃÏ¶è£³¡Á£´°Ì¤ÎÀïÎÏ¡×¡Ö¤Ê¤¼¥È¥í¥ó¥È¤¬ËÜÌ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆ±ÃÏ¶è¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤âÄÌ»»£²£¶£´ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡áÁ°¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂ¾µåÃÄ¤¬Æ°¤¤¤¿°ìÊý¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÌÜÎ©¤ÄÊä¶¯¤¬¤Ê¤¯¹âÉ¾²Á¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥Ã¥º¤¬¼¨¤¹¤Î¤ÏàÌ¤´°á¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤À¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¼«·³¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤È¤Î»ÄÎ±¸ò¾Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡á¥«¥Ö¥¹£Æ£Á¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡á¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º£Æ£Á¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤À»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ô¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¿åÌÌ²¼¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÃ¯¤«£±¿Í¤Ç¤â·è¤Þ¤ì¤Ðà³ÎÊÑá¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Þ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÀèÈ¯¡¦¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÊä¶¯Í¾ÃÏ¤â»Ä¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Þ¤Ç¤Îà¿¤Ó¤·¤íá¤Ê¤é¤ÌàÆ°¤¤·¤íá¤¬É¾²Á¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤Î£¹£³¡ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸½¾õÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÎò»Ë¤Ë´ð¤Å¤¯´üÂÔÃÍ¤ÈàÌ¤³ÎÄêÍ×ÁÇá¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤Î¿ô»ú¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¶¤ï¤Ä¤¡¢µÄÏÀ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À£Í£Ì£Â¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÎ®¤ì¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤â¾ï¤À¡£ÀÅ¤«¤ÊÅß¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¡¢½Õ¤Ë°ìµ¤¤Ë²ç¤ò¤à¤¯¤Î¤«¡½¡½¡£¥ª¥Ã¥º¤¬ÀèÁö¤ëº£¡¢Åú¤¨¤Ï¤Þ¤À¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î³°¤Ë¤¢¤ë¡£