約140年前に焼失した金沢城二の丸御殿。復元に向けた総仕上げとも言われる整備事業がことしから本格化します。7日は関係団体が復元後の活用方法などについて意見を交わしました。



重盛 友登 記者：

「金沢城二の丸御殿跡地。現在は雨風を防ぐ素屋根が組まれ、工事が進んでいます。いったいどのような姿に生まれ変わっていくのでしょうか」



五十間長屋に橋爪門、これまで着々と整備されてきた金沢城。





その総仕上げとも言えるのが二の丸御殿の復元です。

今から約140年前。



2度の大火により焼失した二の丸御殿は、藩主の住まいとして、そして政(まつりごと)の中心として使われた城内最大の建物でした。



2018年から検討が重ねられてきた整備事業。



現在、工事が行われているのは、玄関口にあたる「表向」と呼ばれる建物の一部です。



約1000坪、豪華絢爛な装飾や障壁画をしつらえた御殿の主要部分にあたります。



7日は関係団体による意見交換会が開かれ、復元後の活用方法などさまざまな意見が出されました。

米澤 賢司 県議：

「これはもう、本物志向で世界に発信できる金沢城公園広場になるんじゃないかなと。(工事中も)デジタルアーカイブを通じて、ぜひまた、きめ細かな匠の技をみんなに見てもらいたい、そういうようなことで意見が一致した」



石川の伝統的建造技術を伝える会・加藤 三郎 会長：

「やはり石川を代表する建物を作り上げていく。やっぱり立派な建物になったな、という形にしていきたいなと」



ことしの春から基礎や柱の設置が始まる二の丸御殿の表向。



どんな姿で令和の金沢に蘇るのか。



完成は数年先の予定です。

