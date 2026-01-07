Image: Kyle Barr / Gizmodo US

画面の中に閉じ込められていたAIに、デスクの上で「姿」と「居場所」を与える。

Razerの「Project AVA」は、そんな方向性のAIガジェットです。ユーザーをすぐそばで支える──無機質なチャットボットを「隣にいる誰か」へと進化させようとしています。

ハードウェアとしてのProject AVAは、5.5インチの3Dホログラフィックディスプレイ。その上に「スタイライズド3Dアバター」がレンダリングされ、リアルタイムで動き、しゃべるようになっています。AVA、KIRA、ZANE、といった名前が与えられており、その性格は学習に応じて変化していきます。

アバターはAIアバター開発を専門とするスタジオと共同開発されています。高精細なモーションに加え、アイトラッキングや繊細な表情表現を備えています。

まだ開発中で最終仕様ではないものの、ユーザーとのやりとりから学習し、時間をともにするにつれて性格や振る舞いが“育っていく”とのこと。

カメラとマイクで周囲を「見る」「聞く」ことができ、「こちらを見て反応する存在」であることが感じられるように設計されています。単なるキャラクター表示装置でも、AI音声端末でもない、というわけです。

日常・仕事・ゲームのパートナーとして設計

選択できるアバター Image: Razer

アバターは好みで切り替えられ、その性質は「用途」に応じて切り替えられるようです。用途は「日常」「仕事」「ゲーム」の3つが用意されています。

「日常」

カレンダー管理や服装選び、夕食の相談までこなすパーソナルライフオーガナイザーとして働き、習慣や気分をトラッキングしながらセルフケアを促すウェルネスコーチとしても機能します。

「仕事」

ブレインストーミングや企画のブラッシュアップ、複雑な文書やスプレッドシートを解析して重要なトレンド分析・要約などを任せられます。テキストと音声のリアルタイム翻訳にも対応。

「ゲーム」

「トップティアのゲーミングチームメイト」としての振る舞います。プレイ画面を共有することができ、対人ゲームでは対戦相手の弱点分析を助け、RPGなどではゲーム内のストーリーやアイテム情報、キャラクターのバックストーリーを教えてくれたりするそうです。単なるゲーム攻略AIではなく、感情面の補助も実現したいとのこと。勝てば一緒に盛り上がり、負ければ励ましてくれるようです。

「ゲームの自動操作を行うツール」としては機能しないそうです。ゲームの利用規約に準拠し、不当なアドバンテージを生まないよう配慮する姿勢には、ゲーミングPC/デバイスメーカーであるRazerらしさを感じます。

ユーザーと同じものを見聞きして会話する

Image: James Pero / Gizmodo US

ハードウェア面からも「机上に置けるパートナー」を志向しているのが見てとれます。

デュアル・ファーフィールドアレイマイクと環境光センサー付きHDカメラを備え、部屋のどこからでも声を拾い、周囲の光環境も把握します。ショーケースLEDやRazer Chroma RGBがホログラム表示を演出し、下向きフルレンジドライバーが音響を担います。

動作にはWindows PCとの接続が必須な一方で、「PC Vision Mode」で画面コンテンツを解析してのインタラクションも可能となっています。

高度な推論とダイナミックなパーソナリティ表現を実現するのは最新の生成AIです。現状ではAIエンジンにxAIのGrokが使われていますが、商用化時には他の主要AIプラットフォームやRazer独自AIにも対応できるようにする方向で開発が進んでいるとのこと。

コンセプトにAIの性能が追いついていない面がある

と、ここまではコンセプトやスペックから言えることですが、CESの会場で実際に体験するとまぁまぁしっかり「現実」を感じるようです。デモに参加した米Gizmodoはその記事の中で「会話は不安定だった」と不満を漏らしています。

「ゲーム中の質問にうまく答えてくれることもあるが、まったく関係ない方向に話がそれていくこともあった」そうです。雑音を拾う環境もうまくいかない要因であろうと前置きしつつも、結論は「AIチャットボット・AI音声アシスタントの限界を感じた」ですから、今のところ得られる体験はそこそこなのでしょう。

とはいえProject AVAは、どこか圧がある「生成AIが実世界にやってくる系プロジェクト」の中では特に楽しいものではないでしょうか。2026年後半のリリースが予定されています…そう、実際に販売されるんです（米国限定で、日本でどうなるかは不明ですが）。

その頃にはAIの性能が上がって得られる体験が段違いになっているといいですね。個人的には、それ次第な印象を受けました。

Source: Razer, Gizmodo US