À®µÜ´²µ®¡¡£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¤Ç¼ê±þ¤¨¡ÖÆùÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÃ¦Èé¤ò¤·¤¿¡×¡¡Åì½Ð¾»Âç¤È¤â¶¦±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ®µÜ´²µ®¡Ê£´£³¡Ë¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡¡£Ô£Á£Ë£Á£Ó£È£É£Í£Á£Ù£Á¤ÇÉñÂæ¡Ö¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¡×¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤ª¤è¤Ó½éÆüÁ°²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï»°ÅçÍ³µªÉ×»á¤Î·æºîµº¶Ê¡££±£¸À¤µª¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°ÆÁ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¥µ¥É¸ô¼ß¤ò¤á¤°¤ê¡¢Èà¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ëÄç½Ê¤ÊºÊ¡¢¥ë¥ÍÉ×¿Í¤Û¤«£µ¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë²ñÏÃ·à¤òÉñÂæ²½¡£À®µÜ¤¬Ä©¤à¤Î¤ÏÄç½Ê¤ÊºÊ¡¦¥ë¥Í¡¿¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿ÍÌò¤Ç¡¢¼«¿È£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¡¢±é½Ð¤ÎµÜËÜÐ³Ìç»á¤È¤Ï£²£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À®µÜ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ð³Ìç¤µ¤ó¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ê¤Î¥¥ã¥¹¥È¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£ËèÆü¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆñÌò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¤âÆùÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÃ¦Èé¤ò¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ê¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¤Î¡Ë»Ñ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾¯¤·¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀÆü£¸Æü¤Î½éÆü¤Ë¤à¤±¤Æ¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À®µÜ¤Ï£²£°£°£²Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¤âÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£¶Ç¯£±£²·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡££²£´Ç¯£±£±·î¤ËÉüµ¢¤òÈ¯É½¤·¡¢ºòÇ¯£³·î¤Ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö»à¤Ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¡×¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á¡Ë¤Ç¡¢£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ë¤ÏÀ®µÜ¤Î¤Û¤«¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅì½Ð¾»Âç¡¢»°±ºÎÃ²ð¡¢ÂçÄáº´½õ¡¢¼óÆ£¹¯Ç·¡¢²ÃÆ£²íÌé¤âÅÐÃÅ¡£Æ±ºî¤ÇÀ®µÜ¤È½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Åì½Ð¤ÏÀ®µÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÀ®µÜ¤µ¤ó¤Ï½ÀÏÂ¤ÊÊý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¢¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È½À¤é¤«¤¤¡£À®µÜ¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¤È¤³¤È¤ÏÉ¬¤ºÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÆü¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÂÀÍÛ¤Î²«¿§¤¤¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£