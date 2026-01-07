心を開かず警戒する保護猫の姉妹に先住猫が近づき…。やさしい猫と姉妹猫との交流が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万7000回を超え「お兄ちゃん猫ちゃんが優しすぎて涙が出ました」「みんなで幸せになれて良かったね」「いつまでも主さんと一緒に幸せに」といったコメントが集まっています。

【動画：心を開かなかった『保護された姉妹猫』→優しい先住猫に任せてみた結果…まさかの展開】

人馴れしていない姉妹猫

TikTokアカウント「保護猫3兄妹」に投稿されたのは、保護猫の姉妹と先住猫のお話です。保護された猫の姉妹は、生粋の野良猫と呼んでもいいほど人に慣れなかったのだそう。ケージの中でも大暴れだったそうです。

お兄ちゃん猫が教えた家猫の幸せ

そんな姉妹猫の様子を見て、投稿者さんは人にベタベタで甘えん坊なお兄ちゃん猫（先住猫）にお願いをしたのだそう。すると、お兄ちゃん猫はこっそり姉妹猫を見にいったのだそう。それから何回も何回も姉妹猫のもとを訪ねたお兄ちゃん猫。まるで「こっちにおいで！」と声をかけているみたいだったそうです。姉妹猫たちは「怖くないのかな？安心してもいいのかな？」と思えるようになってきたのかもしれません。

さらに、お兄ちゃん猫は自分のトイレを使わせてくれたり、おいしいおやつを分けてくれたり、姉妹猫が不安にならないようにいつもそばにいてあげたそうです。投稿者さんのお部屋にも姉妹猫を連れていき、ふかふかのお布団の気持ちよさを教えてあげたのだそう。

幸せな3匹

まったく人慣れしていなかった姉妹猫ですが、人馴れに1年、抱っこできるまで2年、甘えてくるようになるまで3年かかったのだそう。お兄ちゃん猫のサポートがなければもっと長い時間がかかったのかもしれません。姉妹猫はそのまま投稿者さんの家族になったそうです。頼もしくてやさしいお兄ちゃん猫と姉妹猫との幸せな暮らしを見守っていきたいですね。

投稿には「姉妹で重なって固まってるの見ると、お外で姉妹で頑張って生きてたの分かりますね」「お布団のお部屋に入っていく姿かわいすぎる」「優しいお兄ちゃんに出会えてよかったね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「保護猫3兄妹」では、お兄ちゃん猫や姉妹猫の日常などが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「保護猫3兄妹」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。