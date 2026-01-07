おやつが食べたい猫→目の前まで運んでくると…飼い主仰天の『策士すぎるおねだり方法』が35万再生「絶対あげちゃうｗ」「顔色伺ってるｗ」
おやつが欲しくて飼い主さんにおねだりすることにした猫さん。あざとかわいい手段をとる策士な猫さんのおねだり方法は、TikTokに投稿されると、記事執筆時点で35万回再生を突破し、「顔色伺ってるの可愛すぎるwww」「これはあげたくなりますね」「ねだる子供と行動が一緒ですねぇw」といった声が寄せられました！
まずは袋を目の前に…
TikTokアカウント「100日後に最高の尻尾を手に入れる猫 （@1bba8）」さまは、猫の「るーちゃん」の様子を毎日投稿チャレンジしているそうです。
そんなるーちゃん、おやつが欲しいときは策を練って飼い主さんにおねだりしてくるそうで……。
まずは、おやつの袋を飼い主さんの目の前に持っていきます。
飼い主さんから見える場所におやつの袋を落として、飼い主さんが自分に注目しているかチェック！
そして……
目の前でおやつの袋をちょんちょんと前足で触り、「興味ありますよ～」とアピール。主張しすぎないアピール方法があざとい！
もう一度、別の方法でチャレンジ！
しかし、そんな策にも食いつかない強固な精神を持つ飼い主さん。動じない飼い主さんを見て
「これじゃダメだ」と思ったのでしょう。るーちゃんは次なる手段に出ることに。
先ほどよりも飼い主さんから見えやすい位置へとおやつの袋を置いたるーちゃん。そして、まるで飼い主さんの顔色を窺うように上目遣いで見つめて……
「ふぅん（ちょうだい？）」と超絶キュートにおねだりしてきたのではありませんか！柔らかい声音で、決して主張が強くならないように控えめな鳴き声でおねだりしてくるなんて……策士すぎます！
こんなに可愛くおねだりされてしまっては、応えるしかない飼い主さんなのでした！
策士すぎるおねだりが大反響
さまざまな手段を重ね合わせておねだりアピールしてくるるーちゃんの策士な行動は、TikTokに投稿されると35万回以上再生されるほど注目を集めました。
コメント欄には「顔色伺ってるの可愛すぎるwww」「これはあげたくなりますね」「ねだる子供と行動が一緒ですねぇw」などの声が寄せられ、多くの人がるーちゃんに心を鷲掴みにされたようです。
そんな可愛すぎるるーちゃんの愉快な日常をもっと見たい方は、ぜひTikTokアカウント「100日後に最高の尻尾を手に入れる猫 」さまを覗いてみてください。
るーちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
写真・動画提供：TikTokアカウント「100日後に最高の尻尾を手に入れる猫 」さま
執筆：しおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。