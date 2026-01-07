“QRコードで注文”に島崎和歌子「あれがイヤで」、サンド伊達「オレも大嫌い」
タレントの島崎和歌子（52歳）が、1月3日に放送されたバラエティ番組「サンド屋台」（TBS系）に出演。“QRコードで注文”がイヤだと話し、若い世代から「我々の進化を止めないでください！」と反論された。
面白いトークをしたら絶品グルメをゲットできる企画「グルメ射的」で、“スマホが使いこなせない”という話題になり、島崎は「いまスマホ持ってないと、世の中、生活できないじゃない？ だからもう…QRコードばっかりじゃない。私、あれ（注文のQRコード）がイヤで」と話し、サンドウィッチマン・伊達みきおも「オレも大嫌いです」と頷く。
そして島崎は「だってそこに店員さんいるんだからさ、店員さんに『生ください』でいいじゃん」と不満を漏らすと、アイドルグループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥（23歳）は「良いことあるんですよ、あれ」と切り出し、「その分、提供が早くなってる。頼んでから来るまでのスピードは上がってるんですよ」と説明、「我々の進化を止めないでください！」と、島崎や陣内智則ら“スマホを使いこなせない年代”に訴えた。
