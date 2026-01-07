JFL¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¡Ö¤Þ¤¸¡©¡ª¡×¡¡J1ÄÌ»»335»î¹ç¡Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î²ÃÆþ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë·ã¥¢¥Ä¡×
¥¯¥ê¥¢¥½¥ó¿·½É¤¬MF°ñÅÄÍÛÀ¸¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½
¡¡JFL¤Î¥¯¥ê¥¢¥½¥ó¿·½É¤Ï1·î7Æü¡¢J1¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿MF°ñÅÄÍÛÀ¸¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡J1¤Ç300»î¹ç°Ê¾å¤Î½Ð¾ì¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏ¼Ô¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò±Û¤¨¤¿°ÜÀÒ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖJFL¤Ë¥Ð¥é¤µ¤ó¤Ï¥Á¡¼¥È¤À¤í¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¶Ã¤¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡34ºÐ¤Î°ñÅÄ¤ÏÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¡¢ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤«¤é¾ÅÆî¤Ç¥×¥ì¡¼¡£J1ÄÌ»»335»î¹ç¡¢J2ÄÌ»»99»î¹ç¤È¤¤¤¦ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃæÈ×¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¿·½É¤Ë¤Ï¡¢Çð»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëËÌÅè½¨Ï¯»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ñÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²ÃÆþ¤ò·èÃÇ¤·¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇËÜµ¤¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¤¡¢²ÃÆþ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀïÍ§¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ª¤ª¡ª¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°Êä¶¯¡×¡Ö¥Þ¥¸¡ª¡©¡×¡Ö¤³¤ìÇ®¤¤¤Ê¡×¡ÖËÌÅè´ÆÆÄ¤Ë°ñÅÄ¡ª¡×¡Ö¤ª¡¼¡ª¥Ð¥é¤¬¥¥¿¥¸¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡ª¡×¡ÖJ1¤«¤é°ìµ¤¤ËJFL¤Ï¶Ã¤¡×¡ÖJFL¤Ë¥Ð¥é¤µ¤ó¤Ï¥Á¡¼¥È¤À¤í¡×¡Ö¤Õ¤¡¡©¡ª¡©¡ª¤Þ¤¸¡©¡ª¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¡©¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤È´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë