中島健人、2ndアルバム『IDOL1ST』収録楽曲解禁 “GEMN”キタニタツヤ提供曲＆グループ時代のソロ曲も再録
俳優・アーティストの中島健人が2月18日にリリースする2ndアルバム『IDOL1ST（あいどりすと）』の収録楽曲・映像詳細が解禁された。
【写真】レースに包まれ…胸元ざっくりな『IDOL1ST』初回盤Aジャケット
中島は、2024年3月にグループを卒業し、同年12月25日にアルバム『N / bias』でソロメジャーデビューを果たした。昨年9月には初の海外単独公演を開催、香港で開催された大型フェス『Clockenflap』に出演するなど、国内外問わず日々話題に事欠かない精力的な活動を続けている。
“No.1アイドル”としてのプライドとともに人生を歩んできた中島が、同アルバムでアイドルをさまざまな視点から解釈した最上級の楽曲を届ける。TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』オープニング・テーマ「MONTAGE」、そして 2ndシングルより「IDOLIC」」に加え、自身が作詞作曲を手がけた楽曲、アーティスト提供曲など合計14曲を収録している。
ミラノ・コルティナ2026 冬季オリンピックのTEAM JAPAN 公式応援ソング「結唱」も収録。“Dream”をテーマにした☆Taku Takahashi（m-flo）提供曲となっており、ソロとしては初の応援ソングとなる。さらに音楽ユニット「GEMN」として共に活動中のキタニタツヤからは“Act”をテーマにしたバラードナンバー「Waraigusa」、新進気鋭のJ-POPプロジェクトチーム「PAS TASTA」からは“Entertainer”をテーマにした「LIGHTNING」を収録。初回限定盤Aはコデックス製本の全80ページマガジン仕様、初回限定盤Bは各種メイキングを詰め込んだ映像充実仕様となっている。
さらに初回A・Bのボーナストラックには、グループ時代のソロ曲を再録。通常盤ボーナストラックには、中島の最新王道アイドルソング「最初はキュン！」が収録されている
【アーティストコメント】
■Taku Takahashi（m-flo)
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック TEAM JAPAN公式応援ソングのオフィシャルソングを制作できたことを、心から光栄に思います。ここまで積み重ねてきた努力、日の丸を背負って勝負に臨む覚悟。その裏にある苦悩や葛藤、そして辿り着くまでの険しい道のりを思うと、簡単な言葉では語れません。そんな選手たちを、みんなでひとつになって応援できるように。
その想いを、ケンティーが歌に乗せて届けてくれる楽曲として作りました。
■キタニタツヤ
健人さんからは事前に「ACT」というテーマをもらっていました。中島健人に何でも演じさせていい権利を得たということだと理解して、「中島健人」の対義語のような「無力で情けない一人の男の、哀れで悲痛な自嘲」を描くことにしました。こんな歌でも着こなしてしまえる彼のボロボロの姿を早く皆さんに見てもらいたいです。
■PAS TASTA
この度は中島さんとご一緒に楽曲を作ることができて大変光栄でした。
中島さんがステージに立つ姿と、そこに至る物語こそ中島さんのENTERTAINER性を象徴していると感じたのがLIGHTNINGの着想源です。ファンの皆さんの熱狂の中で中島さんが歌うにふさわしい楽曲になったと思います。各所のサウンドデザインやラストのギターソロに注目しつつ、歌詞にも耳を傾けていただけますと幸いです。
